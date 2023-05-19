Президент ЦСКА о том, отпустит ли Федорова в сборную России: «Конечно. Это же касается национальных интересов»

Президент ЦСКА заявил, что готов отпустить Сергея Федорова в сборную России в декабре.

– Владислав Третьяк сказал в интервью « », что в следующем сезоне главный тренер сборной будет приглашен только на один турнир в декабре. Вы отпустите на него ?

– Абсолютно отпустим. Мы любого отпустим в сборную – и тренера, и игрока, и сервисмена, и массажиста. Это же национальная сборная.

Это первичная тема в рамках хоккея и клуба . Конечно, отпустим, и так вопрос даже не стоит. Это же касается национальных интересов.

– Но с учетом сборной хоккеисты могут провести аж 100 матчей за сезон. Вы позволите игрокам ЦСКА дать такую нагрузку?

– А мы и играем по 100 матчей. Вы посчитайте, сколько игр мы проводим каждый год, доходя до финала Кубка Гагарина. У нас наслаивается очень приличная нагрузка. Но обстоятельства спорта такие.

Молодые ребята у нас все, дерзкие, хорошо восстанавливаются. И это сборная России, она первична для интересов нашего общества, – заявил .

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