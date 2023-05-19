Президент ЦСКА о том, отпустит ли Федорова в сборную России: «Конечно. Это же касается национальных интересов»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Матч ТВ Хоккей

Президент ЦСКА заявил, что готов отпустить Сергея Федорова в сборную России в декабре.

– Владислав Третьяк сказал в интервью «Матч ТВ», что в следующем сезоне главный тренер сборной будет приглашен только на один турнир в декабре. Вы отпустите на него Сергея Федорова?

– Абсолютно отпустим. Мы любого отпустим в сборную – и тренера, и игрока, и сервисмена, и массажиста. Это же национальная сборная.

Это первичная тема в рамках хоккея и клуба ЦСКА. Конечно, отпустим, и так вопрос даже не стоит. Это же касается национальных интересов.

– Но с учетом сборной хоккеисты могут провести аж 100 матчей за сезон. Вы позволите игрокам ЦСКА дать такую нагрузку?

– А мы и играем по 100 матчей. Вы посчитайте, сколько игр мы проводим каждый год, доходя до финала Кубка Гагарина. У нас наслаивается очень приличная нагрузка. Но обстоятельства спорта такие.

Молодые ребята у нас все, дерзкие, хорошо восстанавливаются. И это сборная России, она первична для интересов нашего общества, – заявил Игорь Есмантович.

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15 комментариев

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Костя Паркер
Карпин единственный из себя дебила не строит, и понимает что произошло.
+12
-1
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Марсель Объелся
Отпусти его в Филадельфию, самодур
+7
-1
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Олег Акимов
Фёдоров на данный момент абсолютно лучший тренер в КХЛ и он это доказал своими результатами, два Кубка подряд, это факт, ни о каком сравнении с этим, как его там, Ротенбергом и речи быть не может
+1
0
+1
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*BG*
Ответ Марсель Объелся
Отпусти его в Филадельфию, самодур
А почему ЦСКА должен отпускать в Филадельфию главного тренера команды?
+1
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Владимир
Ответ *BG*
А почему ЦСКА должен отпускать в Филадельфию главного тренера команды?
Я тоже не понял... Наверное подумали что про Федотова пишут!!)
+1
0
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Владимир
Ответ *BG*
Это-то понятно. Можно ошибиться, бывает. Но этот коммент же еще и плюсуют активно.
Так же значит статью внимательно читают... А может и не читают!!)
+1
0
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KRAN
Ответ Марсель Объелся
Отпусти его в Филадельфию, самодур
Чего Федоров забыл в Филадельфии?
+1
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AERN
Другое дело, позволит ли Ротенберг?
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Дмитрий Травницкий
если появятся шансы попасть на ЧМ, то сборную возглавит Фёдоров. Рома может играть в песочнице в тренера сборной пока мы за бортом крупных турниров, но после возвращения от сборной потребуется результат, а его может дать только Фёдоров, сильнейший на данный момент тренер.
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Марсель Объелся
Ответ Харламов Никита
это в интересах АнглоСаксов 😜😜😜 на это он ПОЙТИТЬ НЕ МОГЁТ 😜😜😜
Чего?
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Марсель Объелся
Ответ *BG*
А почему ЦСКА должен отпускать в Филадельфию главного тренера команды?
Хаахахах сорян, я читать не умею
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*BG*
Ответ Владимир
Я тоже не понял... Наверное подумали что про Федотова пишут!!)
Это-то понятно. Можно ошибиться, бывает. Но этот коммент же еще и плюсуют активно.
0
0
0
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Владимир
Ответ AERN
Другое дело, позволит ли Ротенберг?
Вот тут уже сложнее будет)) Думаю теперь близко никого не подпустит!!!
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Владимир
Ответ Олег Акимов
Фёдоров на данный момент абсолютно лучший тренер в КХЛ и он это доказал своими результатами, два Кубка подряд, это факт, ни о каком сравнении с этим, как его там, Ротенбергом и речи быть не может
На 100 процентов согласен с Вами!!
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