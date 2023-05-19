Кожевников об игре Бобровского: «Открылось второе дыхание. Он стоит просто замечательно. Заслуженный человек»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников оценил игру Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ-2023.

Вратарь «Флориды» отразил 63 из 65 бросков «Каролины» (3:2 4ОТ) в 1-м матче финала Востока. Он обновил рекорд клуба по сэйвам за игру в плей-офф.

«Наверное, эти рекорды для него что-то значат, сейчас все вспоминают о рекордах клуба. Команда выиграла, и Бобровский стоит просто замечательно, поздравляю.

Заслуженный человек, выиграл все вратарские призы. Открылось второе дыхание», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков

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8 комментариев

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LokoYarik
Так то вратарь играет,а не стоит
+8
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+6
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Антон Киселёв
Для вратарей конечно особенно адский матч был - отыграть два полных матча подряд, один из которых до первого гола, когда нервы на пределе, жëстко😈 скорее всего в следующей игре выйдут резервисты
+1
0
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Ебздрогыч
Стоит пробка на Садовом. Стоит пузырь на кухне у Кожевникова. А Бобровский играет и спасает
+2
-2
0
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ARoman91
Ответ LokoYarik
Так то вратарь играет,а не стоит
Стоит *** обычно
0
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Нет Его
Ответ Ебздрогыч
Стоит пробка на Садовом. Стоит пузырь на кухне у Кожевникова. А Бобровский играет и спасает
и не один пузырь)
0
0
0
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