Кожевников об игре Бобровского: «Открылось второе дыхание. Он стоит просто замечательно. Заслуженный человек»

Александр Кожевников оценил игру Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ-2023.

Вратарь «Флориды» отразил 63 из 65 бросков «Каролины» (3:2 4ОТ) в 1-м матче финала Востока. Он обновил рекорд клуба по сэйвам за игру в плей-офф.

«Наверное, эти рекорды для него что-то значат, сейчас все вспоминают о рекордах клуба. Команда выиграла, и Бобровский стоит просто замечательно, поздравляю.

Заслуженный человек, выиграл все вратарские призы. Открылось второе дыхание», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков