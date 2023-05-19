Бобровский о 4 овертаймах в матче с «Каролиной»: «Пошла игра на истощение. Я просто пытался терпеть и ждать броска»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался об игре «Флориды» и «Каролины» с 4 овертаймами.

«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

34-летний россиянин отразил 63 броска из 65, обновив личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф. 

«Пошла игра на истощение. Я просто пытался терпеть и ждать момента, ждать броска. В такой ситуации ты мало чувствуешь свое тело.

Это больше касается головы, мыслей нет, ты полностью сосредоточен на игре», – сказал Бобровский

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27 комментариев

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Пинающий Достоинства
За секунды до победного он знатно затащил от Ахо в коньки
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mkirchanov
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Закономерно. Флорида мощнее смотрелась на мой субъективный взгляд. И сработало правило: не забиваешь ты (сейв Боровского в стиле) - забивают тебе
Ну справедливости ради Флорида в ОТ до этого чистую шайбу забросили. Андерсен сам в угол улетал, ему игрок в площади ворот не мешал. Скорее вратарь его коньком вправо уводил. Шайбу в левый угол забросили...
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Антон Кривоногов
⚡️Бобровский стал третьим голкипером с 1956 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд. Ранее это делали Юусе Сарос (в играх первого раунда с «Каролиной» в 2021 году) и Кёртис Джозеф (в двух матчах серии плей-офф в 1993 году). (C)
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Альфа Консалтинг
красава БОБ !
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Персональные данные Номер 67327384
Закономерно. Флорида мощнее смотрелась на мой субъективный взгляд. И сработало правило: не забиваешь ты (сейв Боровского в стиле) - забивают тебе
+10
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Антон Кривоногов
Ответ Роман Мазайлов
Напомни, как могли между собой в 2021-м году сыграть в ПО между собой Нешвилл и Каролина? Они только в финале КС могли встретиться, но такого не было. Сарос же за Нешвилл выступает, не?
22 мая 2021, суббота.
1/8 финала. 3-й матч Нешвилл Каролина 5 : 4 от
Счёт серии 2 : 4
Не тому замечание делаешь, сынок.
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bailen
Ответ Антон Кривоногов
⚡️Бобровский стал третьим голкипером с 1956 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд. Ранее это делали Юусе Сарос (в играх первого раунда с «Каролиной» в 2021 году) и Кёртис Джозеф (в двух матчах серии плей-офф в 1993 году). (C)
С начала серии с Торонто Бобровский в каждой игре попадал в топ 3 звезды
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mkirchanov
Ответ Real_v_dushe
Вообще-то не просто мешал, а контактировал так, что тот потерял равновесие и упал, не будь контакта, то он бы устоял и шайбу эту не пропустил, шайбу забросили ближе к центру ворот, чем к левому углу.
Глупость. Андерсен просто в правый угол перемещаться начал и коньком упёрся в игрока. И начал заваливаться. Полностью сам момент создал сопернику. Очень жаль, что не засчитали. По меркам НХЛ это вообще не контакт был, даже без учета того, что вратарь сам в него влетел своей ногой, непонятно зачем бросаясь в угол, противоположный от броска
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Real_v_dushe
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Закономерно. Флорида мощнее смотрелась на мой субъективный взгляд. И сработало правило: не забиваешь ты (сейв Боровского в стиле) - забивают тебе
Смотрелась мощнее Каролина в основное время игры, а вот вцелом овертайм был больше равным, лишь где-то в 4 дополнительном периоде Флорида стала выглядеть получше.
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Михаил Майоров
Ответ Роман Мазайлов
Напомни, как могли между собой в 2021-м году сыграть в ПО между собой Нешвилл и Каролина? Они только в финале КС могли встретиться, но такого не было. Сарос же за Нешвилл выступает, не?
Тогда из-за ковида дивизионы перемешали. Например, в Северном играли только канадские команды
+3
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bailen
Ответ mkirchanov
Ну справедливости ради Флорида в ОТ до этого чистую шайбу забросили. Андерсен сам в угол улетал, ему игрок в площади ворот не мешал. Скорее вратарь его коньком вправо уводил. Шайбу в левый угол забросили...
Болею за Флориду, но правила есть правила! Контакт с вратарем в площади ворот был.
+3
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jss
Ответ Пинающий Достоинства
За секунды до победного он знатно затащил от Ахо в коньки
а видео нет глянуть? PS А, есть, сразу нашел
+2
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al77
Вот будет задача тренерам кого ставить на вторую игру в рамку. с одной стороны у Сергея кураж, с другой стороны 7 полноценных периодов отыграть - успеет ли восстановиться. Тут видимо только к 4м утра до гостиницы доберутся и через 36 часов еще матч.
+2
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Ron Weasley
С таким Классным вратарём как Боб, Флориде стоит только забивать свои моменты. А Серёга в нужный момент выручит
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Гребаные имена
Ну что Флорида с плохой защитой, пятак то не только БОБ чистил. Не ну он красавчик конечно
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Такая перегрузка и перенапряжение конечно жесть … восстанавливайте Бобр, ты нужен команде !
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Бобруха красавчик 👍💪
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jss
Ответ mkirchanov
Глупость. Андерсен просто в правый угол перемещаться начал и коньком упёрся в игрока. И начал заваливаться. Полностью сам момент создал сопернику. Очень жаль, что не засчитали. По меркам НХЛ это вообще не контакт был, даже без учета того, что вратарь сам в него влетел своей ногой, непонятно зачем бросаясь в угол, противоположный от броска
неважно кто куда упёрся - это вратарская зона, там любой контакт вина полевого игрока
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Vladco
Ответ Real_v_dushe
Этот контакт - причина его падения, он сам по себе не падал, и смотрите момент: он до броска успел подняться и попытался отразить бросок. Будь он на ногах, то успел бы переместиться и 100% эта шайба не зашла бы в ворота, бросок был туповатым. Так что решение скорее правильное, чем нет.
Моменты,с разных ракурсов, крутили в прямом эфире более трёх минут.На камере ,из-за ворот, чётко видно,что вратарь сам рванул в право и коньком задел игрока,после чего ,потеряв равновесие,упал.Ну ,кому это нужно постфакт?
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TBFTT
Супер Боб!!!
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Роман Мазайлов
Ответ Михаил Майоров
Тогда из-за ковида дивизионы перемешали. Например, в Северном играли только канадские команды
В 2020-м думал был ковидный сезон, уже как будто лет 5 после этого прошло ощущение, вот и перепутал
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закрыт по беспределу
Да уж.. придëтся постараться.
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D Lee
Ответ Ron Weasley
С таким Классным вратарём как Боб, Флориде стоит только забивать свои моменты. А Серёга в нужный момент выручит
Тут флориде нужно забивать три а боб больше двух не пустит
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LOsP06GH
Ответ al77
Вот будет задача тренерам кого ставить на вторую игру в рамку. с одной стороны у Сергея кураж, с другой стороны 7 полноценных периодов отыграть - успеет ли восстановиться. Тут видимо только к 4м утра до гостиницы доберутся и через 36 часов еще матч.
Обычно лига добавляет пару дней на отдых после оверов.
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