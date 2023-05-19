Бобровский о 4 овертаймах в матче с «Каролиной»: «Пошла игра на истощение. Я просто пытался терпеть и ждать броска»

Сергей Бобровский высказался об игре «Флориды» и «Каролины» с 4 овертаймами.

«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

34-летний россиянин отразил 63 броска из 65, обновив личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф.

«Пошла игра на истощение. Я просто пытался терпеть и ждать момента, ждать броска. В такой ситуации ты мало чувствуешь свое тело.

Это больше касается головы, мыслей нет, ты полностью сосредоточен на игре», – сказал .