Бобровский о 4 овертаймах в матче с «Каролиной»: «Пошла игра на истощение. Я просто пытался терпеть и ждать броска»
Сергей Бобровский высказался об игре «Флориды» и «Каролины» с 4 овертаймами.
«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).
34-летний россиянин отразил 63 броска из 65, обновив личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф.
«Пошла игра на истощение. Я просто пытался терпеть и ждать момента, ждать броска. В такой ситуации ты мало чувствуешь свое тело.
Это больше касается головы, мыслей нет, ты полностью сосредоточен на игре», – сказал Бобровский.
1/8 финала. 3-й матч Нешвилл Каролина 5 : 4 от
Счёт серии 2 : 4
Не тому замечание делаешь, сынок.