Бобровский – 3-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 50+ сэйвами в 2 подряд матчах плей-офф

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Кертис Джозеф НХЛ Юусе Сарос Хоккей

Сергей Бобровский – 3-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 50+ сэйвами в 2 подряд матчах плей-офф.

«Флорида» обыграли «Каролину» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

34-летний россиянин отразил 63 броска из 65, обновив личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф. 

В пятом матче серии второго раунда с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1) Бобровский отразил 50 бросков из 52. 

Учет бросков официально ведется в НХЛ с сезона-1955/56. Ранее только 2 вратаря делали по 50+ сэйвов в двух подряд матчах плей-офф. 

Это Кертис Джозеф (1993, «Сент-Луис», 61 и 57 сэйвов в матчах против «Торонто» – 1:2 2ОТ и 2:1 2ОТ) и Юусе Сарос (2021, «Нэшвилл», 52 и 58 сэйвов в матчах против «Каролины» – 5:4 2ОТ и 4:3 2ОТ). 

18 комментариев

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Амфитрион
Ответ Savardus
А ведь год назад только ленивый не кричал, что Бобровскому переплатили, что его срочно нужно менять или выкупать, что он ничего уже не хочет от карьеры ибо контракта добился.... Диванные аналитеги снова посрамлены. И слава Богу
Слава Бобу)
+25
-1
+24
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Savardus
А ведь год назад только ленивый не кричал, что Бобровскому переплатили, что его срочно нужно менять или выкупать, что он ничего уже не хочет от карьеры ибо контракта добился....

Диванные аналитеги снова посрамлены. И слава Богу
+20
-7
+13
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Real_v_dushe
Ответ Savardus
А ведь год назад только ленивый не кричал, что Бобровскому переплатили, что его срочно нужно менять или выкупать, что он ничего уже не хочет от карьеры ибо контракта добился.... Диванные аналитеги снова посрамлены. И слава Богу
И в чём были скептики неправы? Борбровский, которому уже 34, ни разу в карьере не проводил ровно и сильно плов, он до финала конференции не доходил. Если он действительно хорошо играл, то обычно его хватало на 1-1,5 серии максимум. Играет вцелом он неровно уже достаточно длительный период времени и из-за этого начинал этот плов на скамейке. И я бы не сказал, что с Бостоном именно его игра как-то затащила серию, скорее нет, чем да, потому что несмотря на проход, он пропустил в той серии очень много. Но вот с Торонто и в этом матче он играет сильно, но хватит ли его даже на эту серию ещё вопрос. Выводы делать пока рано.
+23
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+13
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Амфитрион
Ответ Real_v_dushe
И в чём были скептики неправы? Борбровский, которому уже 34, ни разу в карьере не проводил ровно и сильно плов, он до финала конференции не доходил. Если он действительно хорошо играл, то обычно его хватало на 1-1,5 серии максимум. Играет вцелом он неровно уже достаточно длительный период времени и из-за этого начинал этот плов на скамейке. И я бы не сказал, что с Бостоном именно его игра как-то затащила серию, скорее нет, чем да, потому что несмотря на проход, он пропустил в той серии очень много. Но вот с Торонто и в этом матче он играет сильно, но хватит ли его даже на эту серию ещё вопрос. Выводы делать пока рано.
Отчасти так, вот только по серии с Бостоном вообще не согласен. Важно не только сколько пропустил, важнее какие шайбы пропустил, то что шайб было немало, так на то это и Бостон, там вряд-ли любой другой вратарь ушел бы малой кровью. Ляпы у Боба были, но, во-первых немного, а во-вторых он делал главное, не расклеивался, не плыл, а продолжал работать.
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Александр Балабанов
Ответ Роман Мазайлов
Мне одному не понятно, или может подзабыл напомните, как в 2021ом году могли сыграть в первых раундах между собой Нешвилл и Каролина? Финала от них то же что то не припомню, ведь кроме как финала КС они не могли встретиться🤔
Из-за ковида не было конференций, а дивизионы перетасовали
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MacAr4i
Ответ Savardus
А ведь год назад только ленивый не кричал, что Бобровскому переплатили, что его срочно нужно менять или выкупать, что он ничего уже не хочет от карьеры ибо контракта добился.... Диванные аналитеги снова посрамлены. И слава Богу
Задним числом все умные, вы не исключение) но тогда все выглядело ровно как вы написали в первой части сообщения
+7
-4
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Александр Балабанов
Ответ Роман Мазайлов
Мне одному не понятно, или может подзабыл напомните, как в 2021ом году могли сыграть в первых раундах между собой Нешвилл и Каролина? Финала от них то же что то не припомню, ведь кроме как финала КС они не могли встретиться🤔
Ну а Торонто с 1982 (введение конференций) по 1998 год играл на Западе
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Suomi1981
Главный претендент на Конн-Смайт.
+4
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Real_v_dushe
Ответ Амфитрион
Отчасти так, вот только по серии с Бостоном вообще не согласен. Важно не только сколько пропустил, важнее какие шайбы пропустил, то что шайб было немало, так на то это и Бостон, там вряд-ли любой другой вратарь ушел бы малой кровью. Ляпы у Боба были, но, во-первых немного, а во-вторых он делал главное, не расклеивался, не плыл, а продолжал работать.
Я не к тому, что он там как-то где-то косякнул, а к тому, что ну смешны оценки сейчас, когда только проходится середина плова и в случае вратарей лишь единицы могут проходить весь плов стабильно хорошо играя. Слишком рано делать какие-то выводы.
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Амфитрион
Ответ Real_v_dushe
Я не к тому, что он там как-то где-то косякнул, а к тому, что ну смешны оценки сейчас, когда только проходится середина плова и в случае вратарей лишь единицы могут проходить весь плов стабильно хорошо играя. Слишком рано делать какие-то выводы.
Цыплят по осени считают, это да, но какие-то выводы уже делать можно. Боб однозначно в отличной форме и проводит свой лучший плов. Лично я просто радуюсь за его игру, а как все закончится посмотрим, прогнозы в кубке Стэнли дело тухлое.
+2
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Адепт Суперлиги
Ответ Real_v_dushe
И в чём были скептики неправы? Борбровский, которому уже 34, ни разу в карьере не проводил ровно и сильно плов, он до финала конференции не доходил. Если он действительно хорошо играл, то обычно его хватало на 1-1,5 серии максимум. Играет вцелом он неровно уже достаточно длительный период времени и из-за этого начинал этот плов на скамейке. И я бы не сказал, что с Бостоном именно его игра как-то затащила серию, скорее нет, чем да, потому что несмотря на проход, он пропустил в той серии очень много. Но вот с Торонто и в этом матче он играет сильно, но хватит ли его даже на эту серию ещё вопрос. Выводы делать пока рано.
Да что вы рассказываете... С Лайоном в воротах Флорида стабильно отлетела практически без вариантов. С Бобровским они смогли сотворить чудо в 5 матче и, поверив в себя и своего вратаря, затащили ещё 2 матча и выиграли лучшую команду в истории регулярок. Эта серия как раз таки и есть явная демонстрация в уровне между просто хорошим вратарём, и вратарём, который тащит, которым восхищаются и на которого молятся.
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LOsP06GH
Вспомнил как в своё время Хабибуллина поливали, мол вратарь регулярки не больше....а он стеной Буллина стал в 2004 !
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Андрей Трубецкой
Больше всего радует, что его все списывали, что за безумный контракт и тд, пассажир. А Серёга в этот момент закрыл Бостон, закрыл Торонто(2 супер мощные команды) и наказывает Каролину. Бобер бобер он все смогет и затащит кубок, пора Сереге увеличить свой контракт. Больше 2 не пропускает стена просто
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Алекс Клиторман
Ответ Savardus
А ведь год назад только ленивый не кричал, что Бобровскому переплатили, что его срочно нужно менять или выкупать, что он ничего уже не хочет от карьеры ибо контракта добился.... Диванные аналитеги снова посрамлены. И слава Богу
Критиковали абсолютно по делу, к чему сейчас из себя умника строить?
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Роман Мазайлов
Мне одному не понятно, или может подзабыл напомните, как в 2021ом году могли сыграть в первых раундах между собой Нешвилл и Каролина? Финала от них то же что то не припомню, ведь кроме как финала КС они не могли встретиться🤔
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PAKETA 3.
96,6%
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TBFTT
А по сумме и сумме нанесены ударов?
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TBFTT
Ответ Real_v_dushe
И в чём были скептики неправы? Борбровский, которому уже 34, ни разу в карьере не проводил ровно и сильно плов, он до финала конференции не доходил. Если он действительно хорошо играл, то обычно его хватало на 1-1,5 серии максимум. Играет вцелом он неровно уже достаточно длительный период времени и из-за этого начинал этот плов на скамейке. И я бы не сказал, что с Бостоном именно его игра как-то затащила серию, скорее нет, чем да, потому что несмотря на проход, он пропустил в той серии очень много. Но вот с Торонто и в этом матче он играет сильно, но хватит ли его даже на эту серию ещё вопрос. Выводы делать пока рано.
И тем не менее он лучший в истории России вратарь)
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