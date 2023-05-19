Сергей Бобровский – 3-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 50+ сэйвами в 2 подряд матчах плей-офф.

« » обыграли «Каролину» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

34-летний россиянин отразил 63 броска из 65, обновив личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф.

В пятом матче серии второго раунда с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1) отразил 50 бросков из 52.

Учет бросков официально ведется в с сезона-1955/56. Ранее только 2 вратаря делали по 50+ сэйвов в двух подряд матчах плей-офф.

Это Кертис Джозеф (1993, «Сент-Луис», 61 и 57 сэйвов в матчах против «Торонто» – 1:2 2ОТ и 2:1 2ОТ) и (2021, «Нэшвилл», 52 и 58 сэйвов в матчах против «Каролины» – 5:4 2ОТ и 4:3 2ОТ).