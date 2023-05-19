Ткачак о шайбе на 140-й минуте матча с «Каролиной»: «Лучший гол в жизни, наверное. Бобровский сыграл отлично, все остальные поддержали»

Теги Каролина Флорида Сергей Бобровский НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о победной шайбе в ворота «Каролины» на 140-й минуте.

«Флорида» обыграла «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

Американский нападающий «Пантерс» был признан первой звездой встречи. 

«Самый лучший гол в жизни, наверное. Здорово, что удалось не допустить пятого овертайма. 

Бобровский сыграл отлично, все остальные поддержали. Команда полностью выложилась, сыграв фактически два матча», – сказал Ткачак

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9 комментариев

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Александр К
Ответ beams
Ткачак достойный напарник, когда забил сразу показал на Боба, типо его благодарите.
А мне показалось он на раздевалку показывал
+22
0
+22
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beams
Ткачак достойный напарник, когда забил сразу показал на Боба, типо его благодарите.
+20
-8
+12
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Serge Vendino
Ответ ABarca777
Да, он туда и поехал поздравлять всех. Уважение к Каролине, чтобы не на глазах болелов праздновали!
По-моему это было в духе "пойдемте все уже наконец-то с этого льда отдыхать"
+9
0
+9
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Cube Litening C:68X
На такие длинные матчи, можно две партии зрителей пускать..😁
+4
0
+4
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ABarca777
Ответ Александр К
А мне показалось он на раздевалку показывал
Да, он туда и поехал поздравлять всех. Уважение к Каролине, чтобы не на глазах болелов праздновали!
+4
-1
+3
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Андрей Трубецкой
Поборолся в чужой зоне, пульнул с хорошей позиции. Красавчик!!!
+2
0
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LOsP06GH
Весь матч Ткачак ни чем не выделялся, Я подумал с травмой играет.
+1
0
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Антрополог
Ответ beams
Ткачак достойный напарник, когда забил сразу показал на Боба, типо его благодарите.
Он на раздевалку показал, чтобы силы которых итак мало осталось не тратила команда!
+2
-1
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TBFTT
Ответ LOsP06GH
Весь матч Ткачак ни чем не выделялся, Я подумал с травмой играет.
Я думал он вообще не играет.
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