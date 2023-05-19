Ткачак о шайбе на 140-й минуте матча с «Каролиной»: «Лучший гол в жизни, наверное. Бобровский сыграл отлично, все остальные поддержали»
Мэттью Ткачак высказался о победной шайбе в ворота «Каролины» на 140-й минуте.
«Флорида» обыграла «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).
Американский нападающий «Пантерс» был признан первой звездой встречи.
«Самый лучший гол в жизни, наверное. Здорово, что удалось не допустить пятого овертайма.
Бобровский сыграл отлично, все остальные поддержали. Команда полностью выложилась, сыграв фактически два матча», – сказал Ткачак.
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