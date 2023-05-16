Евгений Артюхин: «С переходом КХЛ на финско-канадские площадки на льду стало меньше возни. Прибавилось зрелищности, игроки начали быстрее думать»

Теги Евгений Артюхин КХЛ Хоккей

Евгений Артюхин высказался о переходе клубов КХЛ на канадский и финский размеры площадки.

«Я всегда говорил, что от европейских площадок надо отказываться, все очень долго происходит. С переходом Континентальной хоккейной лиги на финско-канадские хоккейные площадки на льду стало меньше возни, и мало кто может отсидеться в обороне весь матч.

К старому формату нельзя возвращаться. Сейчас только одни плюсы: динамичная и быстрая игра, прибавилось зрелищности, хоккеисты начали быстрее думать.

В КХЛ повысилась конкуренция, молодые хоккеисты с детства привыкают к этим стандартам. Когда будут уезжать за океан, им не надо привыкать целый год к другой площадке», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Артюхин.

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14 комментариев

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udod
а ведь когда ещё Зардоз говорил про аэродромы..
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Жесткий Костас
А ещё и 1,5 силовых приёма за матч стало!
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Кеша
Ответ Серый
Если праймовый Арти набирал скорость, то превращался в машину-убийцу. Это даже Свитов отмечал.
Даа, когда он разгонялся, то как ЗИЛ 130 без тормозов)). Машина )). И сколько твоя машина , сменившая двадцать клубов наколотила за карьеру ? Не надо делать из него звезду. Единственное, с чем он останется в истории, как самый грязный игрок с самым большим количеством штрафного времени в истории КХЛ.
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Серый
Ответ Кеша
Даа, когда он разгонялся, то как ЗИЛ 130 без тормозов)). Машина )). И сколько твоя машина , сменившая двадцать клубов наколотила за карьеру ? Не надо делать из него звезду. Единственное, с чем он останется в истории, как самый грязный игрок с самым большим количеством штрафного времени в истории КХЛ.
А я и не делаю. Но на самом деле он был отличным силовиком. Просто в нашей лиге такие игроки не востребованы
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Кеша
Ответ Серый
А я и не делаю. Но на самом деле он был отличным силовиком. Просто в нашей лиге такие игроки не востребованы
Такие игроки, наверное, нигде не востребованы и в НХЛ , где он пробовал тоже. И тафгай из него был никакой. Тот же Назаров или Каспер убрали бы его с пробега в первом сете , хоть и Каспарайтис значительно уступает в комплекции. Не может игрок с ростом 190/195 и весом ~ 130 быть скоростным и мобильным .
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Серый
Ответ Кеша
Такие игроки, наверное, нигде не востребованы и в НХЛ , где он пробовал тоже. И тафгай из него был никакой. Тот же Назаров или Каспер убрали бы его с пробега в первом сете , хоть и Каспарайтис значительно уступает в комплекции. Не может игрок с ростом 190/195 и весом ~ 130 быть скоростным и мобильным .
Ну в НХЛ у него получилось получше того же Свитова. В драке он Каспера закопал бы под лёд. Да и с Назаровым бился бы на равных
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Кеша
Ответ Серый
Ну в НХЛ у него получилось получше того же Свитова. В драке он Каспера закопал бы под лёд. Да и с Назаровым бился бы на равных
Прекращайте . Кого он закопал бы ? Он и драться не умел. В интернете все есть . Брал своей массой и габаритами. Посмотрите его с Бреннаном . Там все ясно , кто кого закапывает. И еще с Рыспаевым посмотрите. Там он как девочка вцепился в Рыспаева , который на две головы ниже .
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Серый
Ответ Кеша
Прекращайте . Кого он закопал бы ? Он и драться не умел. В интернете все есть . Брал своей массой и габаритами. Посмотрите его с Бреннаном . Там все ясно , кто кого закапывает. И еще с Рыспаевым посмотрите. Там он как девочка вцепился в Рыспаева , который на две головы ниже .
А вы всерьёз сравниваете бойцовские качества Бреннана и Каспера?
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Кеша
Ответ Серый
А вы всерьёз сравниваете бойцовские качества Бреннана и Каспера?
Я не сравниваю . Каспер был больше игрок , великолепный универсальный защитник, а не тафгай . Посмотрите бой с Рыспаевым . Разговор у нас ни о чем . Пусть каждый останется при своем мнении.
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