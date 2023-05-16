Евгений Артюхин: «С переходом КХЛ на финско-канадские площадки на льду стало меньше возни. Прибавилось зрелищности, игроки начали быстрее думать»

Евгений Артюхин высказался о переходе клубов КХЛ на канадский и финский размеры площадки.

«Я всегда говорил, что от европейских площадок надо отказываться, все очень долго происходит. С переходом Континентальной хоккейной лиги на финско-канадские хоккейные площадки на льду стало меньше возни, и мало кто может отсидеться в обороне весь матч.

К старому формату нельзя возвращаться. Сейчас только одни плюсы: динамичная и быстрая игра, прибавилось зрелищности, хоккеисты начали быстрее думать.

В КХЛ повысилась конкуренция, молодые хоккеисты с детства привыкают к этим стандартам. Когда будут уезжать за океан, им не надо привыкать целый год к другой площадке», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Артюхин.