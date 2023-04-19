Евгений Артюхин: «Было бы классно, если бы Орлов или другие защитники из НХЛ проводили мастер-классы в России»
Евгений Артюхин высказался о ситуации с защитниками в России.
«Соглашусь с Дмитрием Орловым, что в нашей лиге качественных защитников практически нет. Современный хоккей требует мысль, поэтому надо уметь играть в атаку, снабжать нападающих шайбой. К сожалению, подрастающее поколение без этих навыков.
Было бы классно, если Дима или другие защитники из Национальной хоккейной лиги проводили мастер-классы в России, объясняли, показывали, и чтобы дети повторяли и пробовали. У нас как бывает: защитник обыграет кого-то, отдаст пас, шайбу перехватят, забьют гол, и тренер напихает хоккеисту, чтобы больше так не делал и не привозил голы. Просят играть проще, конечно, после этого защитник будет только толкаться, бороться и подальше шайбу отбрасывать.
В Континентальной хоккейной лиге есть специальный департамент по развитию. Надо летом делать лагеря, собирать детских тренеров и обучать новому, менять систему. Тогда будет прогресс, а сейчас всем удобно работать по старым конспектам», – сказал бывший нападающий СКА Артюхин.
Дмитрий Орлов: «Хотелось бы, чтобы в НХЛ было больше русских защитников. Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны все уметь»
при этом просто регулярно смотреть НХЛ и подмечать тренды тренерам никак, а вот мастер-класс всё сразу исправит, ага
Может таки лучше не пара гастролеров показуху устроят, а в школах будут усиливать методическую подготовку тренеров? Будут работать курсы и семинары?
Сейчас есть Сергачев и Проворов, но считать их продуктом нашей школы - это такое себе. Есть Гавриков и тот же Орлов, но они на звезд уже не тянут. Тот же Никишин - едва ли на голову сильнее того же Зайцева.