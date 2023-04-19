Евгений Артюхин: «Было бы классно, если бы Орлов или другие защитники из НХЛ проводили мастер-классы в России»

Теги Евгений Артюхин НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ детский хоккей Хоккей

Евгений Артюхин высказался о ситуации с защитниками в России.

«Соглашусь с Дмитрием Орловым, что в нашей лиге качественных защитников практически нет. Современный хоккей требует мысль, поэтому надо уметь играть в атаку, снабжать нападающих шайбой. К сожалению, подрастающее поколение без этих навыков.

Было бы классно, если Дима или другие защитники из Национальной хоккейной лиги проводили мастер-классы в России, объясняли, показывали, и чтобы дети повторяли и пробовали. У нас как бывает: защитник обыграет кого-то, отдаст пас, шайбу перехватят, забьют гол, и тренер напихает хоккеисту, чтобы больше так не делал и не привозил голы. Просят играть проще, конечно, после этого защитник будет только толкаться, бороться и подальше шайбу отбрасывать. 

В Континентальной хоккейной лиге есть специальный департамент по развитию. Надо летом делать лагеря, собирать детских тренеров и обучать новому, менять систему. Тогда будет прогресс, а сейчас всем удобно работать по старым конспектам», – сказал бывший нападающий СКА Артюхин.

Дмитрий Орлов: «Хотелось бы, чтобы в НХЛ было больше русских защитников. Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны все уметь»

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8 комментариев

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Under
ну то есть проблема не в детях, а в тренерах, которые дают не те установки
при этом просто регулярно смотреть НХЛ и подмечать тренды тренерам никак, а вот мастер-класс всё сразу исправит, ага
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Кеша
Мне кажется Артюхин бредит . Сейчас все защитники универсалы . Унифицированные давно ушли в прошлое . Многие клубы с некоторыми пятерками играют 1/4 . Каждый деф готов отдать под синюю или подключиться к атаке . Никишин в СКА наколотил больше , чем Артюхин когда -либо забивал в сезоне . Кроме Никишина , можно назвать еще десяток защитников с хорошим показателем .
+4
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+3
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igor nn
Лучше после окончания карьеры заманить сюда Бержерона за любые деньги Центров учить..Ему играть осталось года 3-4.Йозе Марино расчехли кошелек))
+4
-1
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Al561
Как насчет мастер-классов защитников из КХЛ?
Может таки лучше не пара гастролеров показуху устроят, а в школах будут усиливать методическую подготовку тренеров? Будут работать курсы и семинары?
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Дмитрий Белов
Запоздалое предложение - последним нашим (в смысле подготовки) защитником экстра-класса был Андрей Марков. Вот надо было тогда семинары и сборы устраивать, а сейчас преемственности нет и не потому что кончились самородки...
Сейчас есть Сергачев и Проворов, но считать их продуктом нашей школы - это такое себе. Есть Гавриков и тот же Орлов, но они на звезд уже не тянут. Тот же Никишин - едва ли на голову сильнее того же Зайцева.
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zach
Тут дело не в защитниках, а в тренерах вернее даже не в тренерах а в том что от них требуют результат, причем на уровне МХЛ/ВХЛ/КХЛ, потому что в детских академиях все как один говорят что они играют чтобы развивать игроков а не на результат(но опять же с их слов)
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крок 58
Ответ igor nn
Лучше после окончания карьеры заманить сюда Бержерона за любые деньги Центров учить..Ему играть осталось года 3-4.Йозе Марино расчехли кошелек))
Вот нормальный ход.)
0
0
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