Артюхин о Грицюке: «Лучшая альтернатива – уйти в СКА, там помогали развитию многих игроков. Лучше развиваться на родине, а не где-нибудь в АХЛ»

Евгений Артюхин оценил возможный переход Арсения Грицюка в СКА.

«Насколько я понимаю, в ходе переговоров между « » и Грицюком возникли серьёзные разногласия – в Омске он вряд ли остается.

В таком случае лучшая альтернатива для него – уйти в СКА. В Петербурге строят команду, ориентированную на атаку, где талант Арсения сможет раскрыться в полной мере.

Мы уже видели, как в СКА помогали развитию многих похожих хоккеистов ранее, да и в завершившемся сезоне на высокий уровень вышел Марат Хуснутдинов. Уверен, у Грицюка в Петербурге тоже будет все в порядке.

Для «Авангарда» такой ход – тоже неплохое решение. Вряд ли в Омске захотят укреплять прямых конкурентов по Восточной конференции, а из клубов Запада СКА – самый оптимальный вариант.

Ещё один возможный вариант – это отъезд в Америку.

Думаю, сейчас он не нужен никому – ни , ни сборной, ни, прежде всего, самому хоккеисту, которому лучше всего продолжить развитие на родине, а не где-нибудь в », – сказал бывший нападающий СКА.

В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Дэвилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.