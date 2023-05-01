Артюхин о Грицюке: «Лучшая альтернатива – уйти в СКА, там помогали развитию многих игроков. Лучше развиваться на родине, а не где-нибудь в АХЛ»

Теги Авангард СКА Евгений Артюхин НХЛ АХЛ КХЛ Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Евгений Артюхин оценил возможный переход Арсения Грицюка в СКА.

«Насколько я понимаю, в ходе переговоров между «Авангардом» и Грицюком возникли серьёзные разногласия – в Омске он вряд ли остается.

В таком случае лучшая альтернатива для него – уйти в СКА. В Петербурге строят команду, ориентированную на атаку, где талант Арсения сможет раскрыться в полной мере.

Мы уже видели, как в СКА помогали развитию многих похожих хоккеистов ранее, да и в завершившемся сезоне на высокий уровень вышел Марат Хуснутдинов. Уверен, у Грицюка в Петербурге тоже будет все в порядке.

Для «Авангарда» такой ход – тоже неплохое решение. Вряд ли в Омске захотят укреплять прямых конкурентов по Восточной конференции, а из клубов Запада СКА – самый оптимальный вариант.

Ещё один возможный вариант – это отъезд в Америку.

Думаю, сейчас он не нужен никому – ни КХЛ, ни сборной, ни, прежде всего, самому хоккеисту, которому лучше всего продолжить развитие на родине, а не где-нибудь в АХЛ», – сказал бывший нападающий СКА.

В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Дэвилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

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20 комментариев

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Вадим Абдуллин
Как по мне, хорошее усиление для 7 звена, с Кадейкином в центре
+33
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BertNiKK
Уж лучше где-то в АХЛ пусть играет, чем в СКА
+17
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Booligan
Думать это не твоё, Жень
+13
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Uriah Heep
Ну что может ещё сказать Артюхин?!
+8
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Азамат Шакиров
У ска нету своих игроков , все чужие, какое развитие , кукушки
+7
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Виктор Зальцман
Без Хартли Арсений утухнет,забыли при ком он начал играть.
+5
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цэсемьэр
Жень, вот был бы ты трудоустроен или хотя бы жил за океаном, тогда твои слова имели бы значение как лица не заинтересованного.
а пока ты в поисках тёплого места, не опускайся пожалуйста до этих од хвалебных.
у дверей Романа очередь из шершавых языков стоит, и ты в ней выделяешься только ростом.
+6
-2
+4
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Владимир
Ответ Вадим Абдуллин
Как по мне, хорошее усиление для 7 звена, с Кадейкином в центре
Согласен!!)) Я уже писал, что в прошедшем сезоне в ска сыграли 37 нападающих!!)
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Bulat89
Ответ Booligan
Думать это не твоё, Жень
Зато лизоблюдничать полностью его).
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вован63
Что-то Артюхин уж больно за ска тролит.
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5kywn5cddd
Грицюк очень сильно рискует!
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dosatuy
АХЛ отстой, СКА вообще нечто. Другие клубы КХЛ или НХЛ или Европа, вот для него выход.
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жемолдинов ризван
Мне очень интересно .Этот Грицюк умеет самостоятельно думать ? Или он принимает решения и действует только по чьей то подсказке ?
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Владимир
Ответ Азамат Шакиров
У ска нету своих игроков , все чужие, какое развитие , кукушки
Так самое обидное, что все наши перспективные хоккеисты на ска смотрят с открытым ртом!!!
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nesterov.1970@icloud.com
Ответ Азамат Шакиров
У ска нету своих игроков , все чужие, какое развитие , кукушки
Разве что Зыков и Гребенщиков , правда и то с натяжкой , один в детстве уехал , другой в детстве в Питер приехал .
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Владимир
Ответ 5kywn5cddd
Грицюк очень сильно рискует!
Конечно рискует... Попал в Карусель ротации!!
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