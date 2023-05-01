Артюхин о Грицюке: «Лучшая альтернатива – уйти в СКА, там помогали развитию многих игроков. Лучше развиваться на родине, а не где-нибудь в АХЛ»
Евгений Артюхин оценил возможный переход Арсения Грицюка в СКА.
«Насколько я понимаю, в ходе переговоров между «Авангардом» и Грицюком возникли серьёзные разногласия – в Омске он вряд ли остается.
В таком случае лучшая альтернатива для него – уйти в СКА. В Петербурге строят команду, ориентированную на атаку, где талант Арсения сможет раскрыться в полной мере.
Мы уже видели, как в СКА помогали развитию многих похожих хоккеистов ранее, да и в завершившемся сезоне на высокий уровень вышел Марат Хуснутдинов. Уверен, у Грицюка в Петербурге тоже будет все в порядке.
Для «Авангарда» такой ход – тоже неплохое решение. Вряд ли в Омске захотят укреплять прямых конкурентов по Восточной конференции, а из клубов Запада СКА – самый оптимальный вариант.
Ещё один возможный вариант – это отъезд в Америку.
Думаю, сейчас он не нужен никому – ни КХЛ, ни сборной, ни, прежде всего, самому хоккеисту, которому лучше всего продолжить развитие на родине, а не где-нибудь в АХЛ», – сказал бывший нападающий СКА.
В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Дэвилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.
а пока ты в поисках тёплого места, не опускайся пожалуйста до этих од хвалебных.
у дверей Романа очередь из шершавых языков стоит, и ты в ней выделяешься только ростом.