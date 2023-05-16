Кожевников о Вайсфельде: «Он выполняет роль клоуна в передаче, а потом удивляется, что не может найти работу в российском хоккее»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, что Леонид Вайсфельд не может найти работу в хоккее.

«Он ходит на передачу, где выполняет роль клоуна, а потом удивляется тому, что не может найти себе работу в российском хоккее.

Леонид, через «цирк» работу не найти! И не надо на меня обижаться – лучше посмотреть на себя адекватно, со стороны», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, ранее «Авангард» отказался от назначения Вайсфельда генменеджером.

Вайсфельд о переговорах с «Авангардом»: «Не понял, чем руководствуется Крылов. Стесняюсь спросить, что же за концепцию представил Курьянов, что она оказалась лучше, чем у остальных?!»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диандерталец
По правде говоря, обзоры Вайсфельд ведёт нормально, всё-таки человек знает внутреннюю кухню. А вот его комментарии в матче прям выбешивают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мик джагер
Мяч на стороне Вайсфельда......
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Исаев
Согласен с Кожей! Вайсфельд реально "петросянит". А уж как он свое авторитетное мнение высказывает - актерище - мол, я-то всё знаю, всё понимаю... Ну такой павлин! Как он ещё не в штабе Ротана Роменберга? Не понятно)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий