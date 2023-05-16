Кожевников о Вайсфельде: «Он выполняет роль клоуна в передаче, а потом удивляется, что не может найти работу в российском хоккее»

Александр Кожевников высказался о том, что Леонид Вайсфельд не может найти работу в хоккее.

«Он ходит на передачу, где выполняет роль клоуна, а потом удивляется тому, что не может найти себе работу в российском хоккее.

Леонид, через «цирк» работу не найти! И не надо на меня обижаться – лучше посмотреть на себя адекватно, со стороны», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, ранее «Авангард» отказался от назначения Вайсфельда генменеджером.

Вайсфельд о переговорах с «Авангардом»: «Не понял, чем руководствуется Крылов. Стесняюсь спросить, что же за концепцию представил Курьянов, что она оказалась лучше, чем у остальных?!»