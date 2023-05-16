Кожевников об Овечкине на футбольном шоу: «В НХЛ у него идет раскрутка, а тут – закрутка, негатив на негативе. Думаю, теперь он окончательно понял, что такое российский футбол»

Теги ЦСКА ЦСКА Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает современный российский футбол тяжелым зрелищем.

– Некоторые игроки ЦСКА сходили с Кубком Гагарина на футбол, но это выглядело как трудовая повинность. И я могу их понять: современный российский футбол – зрелище тяжелое. Его свидетелям надо доплачивать молоком – за вредность.

Кстати, на прошедшей неделе в этом убедился и мой тезка Овечкин.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Овечкин побывал на каком-то футбольном шоу – и мне показалось, был в шоке от его уровня. Провинциальные, нелепые вопросы из мира футбола, в основном о легионерах российского чемпионата и иностранных звездах. Как только вспоминали о российских футболистах – тут же море критики.

Следил за Овечкиным, мне показалось, он с трудом досидел до конца передачи – и то, наверное, лишь из уважения к спонсору. Это в НХЛ у него идет раскрутка, а тут – сплошная закрутка, негатив на негативе. Думаю, теперь Александр окончательно понял, что такое российский футбол, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Напомним,  11 мая Овечкин стал гостем шоу «Это футбол, брат!».

Овечкин о знаменитостях в телефонной книжке: «Фетисов, Федоров, Никифоров»

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12 комментариев

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Vadoniy
"О чем речь, Александр Викторович?" ))))
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Ничего не понятно, но очень интересно
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Cearvm
Потому что очень старомодное шоу, выключил после первого выпуска. Вся эта массовка с закадровым смехом, постоянные перебивания, стереотипные шутки и наспех слепленные конкурсы безнадежно устарели и вызывают стыд.
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валя_стакан
Что есть то есть, но Овечкин редко кому отказывает старается всегда позитив нести
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Lionel Van Damme
Футбол тут ни при чем
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Al_P
Ничерта не понятно хотелось более внятных подробностей
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Yujanin
когда Гурцкая ушёл из коммент шоу, стало интереснее. Нудный тип
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