Кожевников об Овечкине на футбольном шоу: «В НХЛ у него идет раскрутка, а тут – закрутка, негатив на негативе. Думаю, теперь он окончательно понял, что такое российский футбол»

Александр Кожевников считает современный российский футбол тяжелым зрелищем.

– Некоторые игроки ЦСКА сходили с Кубком Гагарина на футбол, но это выглядело как трудовая повинность. И я могу их понять: современный российский футбол – зрелище тяжелое. Его свидетелям надо доплачивать молоком – за вредность.

Кстати, на прошедшей неделе в этом убедился и мой тезка Овечкин.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Овечкин побывал на каком-то футбольном шоу – и мне показалось, был в шоке от его уровня. Провинциальные, нелепые вопросы из мира футбола, в основном о легионерах российского чемпионата и иностранных звездах. Как только вспоминали о российских футболистах – тут же море критики.

Следил за Овечкиным, мне показалось, он с трудом досидел до конца передачи – и то, наверное, лишь из уважения к спонсору. Это в НХЛ у него идет раскрутка, а тут – сплошная закрутка, негатив на негативе. Думаю, теперь Александр окончательно понял, что такое российский футбол, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, 11 мая Овечкин стал гостем шоу «Это футбол, брат!».

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