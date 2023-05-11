Кожевников о ЧМ-2023: «Первенство Восточной Европы. Не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира»

Теги Сборная России по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников заявил, что не будет смотреть ЧМ по хоккею без сборной России.

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая.

«Я не буду смотреть этот чемпионат мира без участия сборной России. Мне он неинтересен.

Я не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира. Это будет первенство Восточной Европы. Пускай проводят его.

Если бы все было нормально, сборная России при текущем раскладе точно была бы наверху. Впрочем, что тут можно предполагать. Нам не с чем было сравнивать в этом сезоне», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Азаров
Ну наши без лучших игроков НХЛ, считают себя чемпионами ИО, а еще чемпионами мира 2014
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
А сам Кожевников считает себя двукратным олимпийским чемпионом, если в тех ОИ вообще не принимали участие игроки из НХЛ?
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
Не понимаю,кто считает Кожевникова олимпийским чемпионов 1984 и 1988 годов без игроков НХЛ
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Я с одной стороны разделяю негодование Кожевникова. Но всё же, если быть честными, таких ситуаций былла масса, к примеру в 70 годы чемпионами мира без участия Канады, считали же себя полноценными чемпионами. Про Олимпиады с полустудентами вообще молчу. Как говорит Третьяк, это не наши проблемы
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wolski
прально игру Грицюка лучше посмотри))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
то ли дело ОИ с участием американских студентов и поляков игравших за проездной на трамвай )))))))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Коля Питерский
Не понимать это ваша профессия.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Воронцов
у меня географический вопрос. с Россией это первенство западной Европы? По идее Россия тоже часть восточной Европы
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
ещё 1 момент а кожевников себя считает любителем игравшим в свободное от работы время или профессионалом получавшим зарплату за игру в хоккей ???
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
"Была бы наверху" -- обидный вылет в четвертьфинале со словами про катки и будем работать дальше с красной машиной
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
"Я не буду смотреть этот чемпионат мира без участия сборной России. Мне он неинтересен".

Банальный глор))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Кошкин
Какая-то извращенная логика. С миром нам не по пути, но как они могут без РФ себя считать чемпионами мира?)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crenk
Ответ Вован Азаров
Ну наши без лучших игроков НХЛ, считают себя чемпионами ИО, а еще чемпионами мира 2014
Как и шведы победившие в Лиллехаммере
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angelgirl
В таком случае, должны ли канадцы, шведы и финны считать вас олимпийскими чемпионами?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maksipol
если в первенство Восточной Европы добавить ещё две страны из Восточной Европы, то это станет чемпионатом мира. логика Кожевникова
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мақсат Сейілхан
А как ты считал себя чемпионом мира без участия лучших игроков НХЛ, плут Кожева?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Интересно, а когда Кожевников пьёт уже неизвестно какую по счёту "Финляндию", он тоже думает что это страна восточной Европы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Странно и смешно слышать это. Без ведущих игроков НХЛ, которых не допускали до олимпийских игр как профессионалов, Кожевников, будучи фактически профессиональным хоккеистом, считает себя двухкратным олимпийским чемпионом. Если следовать его логике, то олимпийскими чемпионами по хоккею могут считать себя только те хоккеисты, кто выиграл золотые медали, начиная с 1998 года. Россиян среди них нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sicherheitsdienst
«Александр Кожевников заявил, что не будет смотреть ЧМ по хоккею без сборной России и тут же выпил»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тараканов
Они конечно будут чемпионами , но липовыми!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий