Эберле о «Сиэтле»: «С первого дня все списывали нас со счетов. В этом сезоне мы совершили большой скачок»

Джордан Эберле подвел итоги сезона для «Сиэтла» после поражения от «Далласа» в серии.

Дебютант плей-офф вылетел во втором раунде, уступив «Старс» (3-4, 1:2 в седьмом матче).

«С первого дня все списывали нас со счетов. В этом сезоне мы совершили большой скачок.

Не думаю, что кто-то ожидал увидеть нас в плей-офф. Никто не ожидал, что мы пройдем «Колорадо». Никто не ожидал, что в этой серии будет седьмой матч.

Мы впервые прошли через такие испытания как команда. Сначала нужно получить урок в виде поражения, а затем найти способ победить», – сказал форвард «Кракена».

33-летний игрок, пополнивший состав « » на драфте расширения, стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером команды в плей-офф с 11 (6+5) очками в 14 играх.

Первым бомбардиром стал форвард Янни Гурде с 13 (4+9) очками в 14 играх.