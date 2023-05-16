Эберле о «Сиэтле»: «С первого дня все списывали нас со счетов. В этом сезоне мы совершили большой скачок»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Джордан Эберле Сиэтл Хоккей

Джордан Эберле подвел итоги сезона для «Сиэтла» после поражения от «Далласа» в серии.

Дебютант плей-офф вылетел во втором раунде, уступив «Старс» (3-4, 1:2 в седьмом матче). 

«С первого дня все списывали нас со счетов. В этом сезоне мы совершили большой скачок.

Не думаю, что кто-то ожидал увидеть нас в плей-офф. Никто не ожидал, что мы пройдем «Колорадо». Никто не ожидал, что в этой серии будет седьмой матч. 

Мы впервые прошли через такие испытания как команда. Сначала нужно получить урок в виде поражения, а затем найти способ победить», – сказал форвард «Кракена». 

33-летний игрок, пополнивший состав «Сиэтла» на драфте расширения, стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером команды в плей-офф с 11 (6+5) очками в 14 играх.

Первым бомбардиром стал форвард Янни Гурде с 13 (4+9) очками в 14 играх. 

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1 комментарий

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Maasd4m
После Вегаса на новичков лиги теперь всегда смотреть будут иначе. Так что успех Сиэтла не выглядит какой-то неожиданностью. Хотя и прогресс по сравнению с прошлым сезоном нельзя не отметить - молодцы!
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