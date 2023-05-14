Толванен набрал 35 очков в 61 матче за «Сиэтл» с учетом регулярки и плей-офф. Он пришел с драфта отказов

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл НХЛ Сиэтл Эели Толванен Хоккей

Эели Толванен набрал 35 очков после перехода в «Сиэтл».

Финский нападающий пополнил состав «Кракена» в декабре 2022 года.

«Сиэтл» забрал Эели Толванена с драфта отказов, куда его поместил «Нэшвилл», который выбрал хоккеиста на драфте НХЛ-2017 под общим 30-м номером.

После перехода нападающий отметился 27 (16+11) очками при полезности «плюс 10» в 48 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф Толванен набрал 8 (3+5) баллов при полезности «минус 2» в 13 играх Кубка Стэнли.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 1,45 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

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6 комментариев

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usenko
При нынешних контрактах в Нхл игрок набирающий больше чем полочка за игру с контрактом в 1,45 млн. просто находка. А с учётом того, что контракт до конца следующего сезона менеджменту Кракена браво!
+12
0
+12
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Maxim Shumov
Нэшвилл круто развивает молодежь
+9
-1
+8
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Crenk
Вполне неплохой за свою ЗП
0
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Why always me?!
Ответ usenko
При нынешних контрактах в Нхл игрок набирающий больше чем полочка за игру с контрактом в 1,45 млн. просто находка. А с учётом того, что контракт до конца следующего сезона менеджменту Кракена браво!
Чем его контракт Нэшвиллу мешал, непонятно. Хотя они Арвидсона в Лос Анджелес дешево отдали. Но здесь просто на драфт отказов отправили.
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LOsP06GH
Ответ newyork13
Воспитанник ска! На секундочку
Да ладно, вы шутите!?
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