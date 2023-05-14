Толванен набрал 35 очков в 61 матче за «Сиэтл» с учетом регулярки и плей-офф. Он пришел с драфта отказов

Эели Толванен набрал 35 очков после перехода в «Сиэтл».

Финский нападающий пополнил состав «Кракена» в декабре 2022 года.

« » забрал с драфта отказов, куда его поместил « », который выбрал хоккеиста на драфте НХЛ-2017 под общим 30-м номером.

После перехода нападающий отметился 27 (16+11) очками при полезности «плюс 10» в 48 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф Толванен набрал 8 (3+5) баллов при полезности «минус 2» в 13 играх Кубка Стэнли.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 1,45 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

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