Гурде о 3-3 в серии против «Далласа»: «Мы дали себе шанс и рады этому вызову. Кто знает, что произойдет в 7-й игре?»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Сиэтл Янни Гурде Хоккей

Янни Гурде высказался о том, что серия «Сиэтла» с «Далласом» дошла до 7-го матча.

«Кракен» сравнял счет в серии с «Далласом» в серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3, 6:3 в шестой игре). 

«Будет седьмая игра, кто знает, что там произойдет? Мы дали себе шанс и рады этому вызову. 

Теперь мы не должны заглядывать далеко вперед. Нужно думать о первых нескольких сменах.

Надо быть сосредоточенными и стараться играть правильно. В таком случае может случиться что-нибудь хорошее», – сказал Гурде

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» набрал 12 (4+8) очков в 13 играх в текущем плей-офф. 

1 комментарий

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борецЗАнеСправедливость
Он горд, а не гурде!
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