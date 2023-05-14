Гурде о 3-3 в серии против «Далласа»: «Мы дали себе шанс и рады этому вызову. Кто знает, что произойдет в 7-й игре?»

Янни Гурде высказался о том, что серия «Сиэтла» с «Далласом» дошла до 7-го матча.

«Кракен» сравнял счет в серии с « » в серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3, 6:3 в шестой игре).

«Будет седьмая игра, кто знает, что там произойдет? Мы дали себе шанс и рады этому вызову.

Теперь мы не должны заглядывать далеко вперед. Нужно думать о первых нескольких сменах.

Надо быть сосредоточенными и стараться играть правильно. В таком случае может случиться что-нибудь хорошее», – сказал .

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» набрал 12 (4+8) очков в 13 играх в текущем плей-офф.