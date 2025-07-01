«Монреаль» обменял вратаря Примо в «Каролину» на выбор в 7-м раунде драфта

«Монреаль» обменял вратаря Кэйдена Примо в «Каролину» на пик 7-го раунда драфта.

25-летний канадец может стать ограниченно свободным агентом 1 июля. У него истекает срок действия 3-летнего одностороннего контракта с кэпхитом 890 тысяч долларов.

«Кэйден провел свой лучший сезон в АХЛ. Он добавит нам глубины во вратарской линии», – сказал генеральный менеджер «Харрикейнс» Эрик Тулски.

В минувшем сезоне Примо сыграл 11 матчей за «Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ (2 победы, 83,6% сэйвов, коэффициент надежности 4,70).

За «Лаваль» в АХЛ он провел 25 игр в регулярке (21 победа, 92,7%, 1,96). Также на его счету 8 игр в Кубке Колдера (3 победы, 87,8%, 3,27).