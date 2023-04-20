Путин поздравил Фетисова с 65-летием: «С вашим именем связаны поистине «звездные» страницы истории отечественного и мирового хоккея»
Владимир Путин поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летием.
«Уважаемый Вячеслав Александрович! Поздравляю вас с 65-летием.
С вашим именем, насыщенной спортивной биографией связаны незабываемые, поистине «звездные» страницы истории отечественного и мирового хоккея.
Преданные болельщики и сегодня помнят блистательные победы, которые вы с товарищами по сборной одерживали на самых престижных международных турнирах, Олимпийских играх.
Отрадно, что сегодня ваши опыт, знания, целеустремленность востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности, в реализации масштабных инициатив, направленных на популяризацию физической культуры, здорового и активного образа жизни.
Желаю вам успехов и всего наилучшего», – передает слова президента России Владимира Путина сайт Кремля.
Фетисов – двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ.
А что, служит усердно, как говорится, "Верой и Правдой".