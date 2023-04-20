Путин поздравил Фетисова с 65-летием: «С вашим именем связаны поистине «звездные» страницы истории отечественного и мирового хоккея»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин сборная СССР Государственная дума КХЛ Политика Хоккей

Владимир Путин поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летием.

«Уважаемый Вячеслав Александрович! Поздравляю вас с 65-летием.

С вашим именем, насыщенной спортивной биографией связаны незабываемые, поистине «звездные» страницы истории отечественного и мирового хоккея.

Преданные болельщики и сегодня помнят блистательные победы, которые вы с товарищами по сборной одерживали на самых престижных международных турнирах, Олимпийских играх.

Отрадно, что сегодня ваши опыт, знания, целеустремленность востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности, в реализации масштабных инициатив, направленных на популяризацию физической культуры, здорового и активного образа жизни.

Желаю вам успехов и всего наилучшего», – передает слова президента России Владимира Путина сайт Кремля.

Фетисов – двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ.

34 комментария

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Ovi174
Не знаю даже что может быть хуже, чем поздравление от этого человека….
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Ромарио163
Орден Заслуженного Лизуна
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Ебздрогыч
Всех пополизов в один день поздравил: и Фетисова, и Вяльбе!
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Bashibuzuck
А орден будет?😁
+10
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Stucker
Ответ Ovi174
Не знаю даже что может быть хуже, чем поздравление от этого человека….
человек - это слишком сильно
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Джанлука Нальюка
То то он так отчаянно нализывал последние недели. Надеялся на взаимность
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Evgeny Trifonov
Ответ Bashibuzuck
А орден будет?😁
орден Сутулого 3 степени
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talgat murat
Ответ Bashibuzuck
А орден будет?😁
У него везде зелёный свет!!!!
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DevilsFan
Я встал даже, читая это.
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Savarona25
Этапы пути Фетисова. Элитный спортсмен времен СССР. Спортивный диссидент, всеми возможными путями, не побоявшись огромного скандала, стремившийся уехать в США. Успешная карьера в НХЛ. Возвращение на Родину, чтобы стать видным спортивным чиновником, депутатом, голосующим за все что скажут, верным придворным, играющим ночью в хоккей на потеху власти. Скорее всего, во всем этом никакого противоречия нет - просто ВФ больше всего любит деньги и выбирает себе занятие, где этих денег можно получить как можно больше.
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Splin
Ответ DevilsFan
Я встал даже, читая это.
Гимн пели надеюсь😆
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tyuiop tyuiop
Ответ Алексей Зуев
Комментарий удален модератором
не является ли дискредитацией армии то что патриоты утверждают что вторую армию мира царя побил торчок?
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timber dolphin
Ответ Splin
Гимн пели надеюсь😆
Всей маршруткой.
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DevilsFan
А от Байдена поздравления будут?
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Алексей Зуев
Ответ tyuiop tyuiop
не является ли дискредитацией армии то что патриоты утверждают что вторую армию мира царя побил торчок?
Кто побил? ))) От армии торчка не осталось ничего давно. Только пушечное мясо. В остальном - НАТО, начиная от гранат, заканчивая командованием.
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Мистер Блин
Ответ Ovi174
Не знаю даже что может быть хуже, чем поздравление от этого человека….
они друг друга стоят, не переживайте
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Костя Кот
Ответ Ovi174
Не знаю даже что может быть хуже, чем поздравление от этого человека….
хуже только зубы дзюбы
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Даня Чебыкин
Ответ Александр Невский
Фетисов легенда молодец мужик . Спасибо большое Вова Путин за военную операцию ты открыл глаза на украинцев, мы жители России полностью поддерживают президента РФ Путина.
ты не житель России. ты человек, который поливает страну которая тебя приютила не приличными словами. при этом, судя по твоим же сообщениям, использующий мошенническую схему для получения финансов.
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Алексей Зуев
Ответ Ovi174
Не знаю даже что может быть хуже, чем поздравление от этого человека….
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Jan T
Барон пажа своего приветил.
А что, служит усердно, как говорится, "Верой и Правдой".
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jonnysilverhand01
Куда президенту без таких, как славик. С днём рождения одного из самых лихих приспособленцев за всю историю хоккея ! Желаю тебе застать конец этого всего слава !
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Мистер Блин
ночная хоккейная лига путина давно доказала ,что нхл это шляпа американская, и фетисов катал там вату 20 лет😂😂😂🤪🤪🤪
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Tima_Milan
Вы тоже отличный хоккеист уровня НХЛ, ответил Вячеслав.
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Talgat
Явился незапылился
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Pier Besuhof
поздравь уже себя с поминками
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