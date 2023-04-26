Фетисов о ЧМ без России: «Пусть играют на первенство водокачки. Удачи. Меня это соревнование больше не интересует»
Вячеслав Фетисов назвал ЧМ по хоккею без сборной России «первенством водокачки».
– Изначально чемпионат мира по хоккею должен был состояться в России, но теперь он пройдет в Латвии и Финляндии. Без участия сборной России. Как такой турнир назовете?
– Пусть играют на первенство водокачки. Удачи.
А меня это соревнование больше вообще никак не интересует, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.
Конечно интересует ЧМ, и из Кубка европейских чемпионов большевики Россию в гулаг загнали зря, а вот унылое Г типа купка первого анала даже смотреть стыдно.
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
И еще пусть подумает, каким образом его юные коллеги смогут значок змс (за которым стоит много льгот и выплат) получить.
Настоящий Слава обязательно бы добавил что-нибудь про беспредел.