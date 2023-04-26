Фетисов о ЧМ без России: «Пусть играют на первенство водокачки. Удачи. Меня это соревнование больше не интересует»

Вячеслав Фетисов назвал ЧМ по хоккею без сборной России «первенством водокачки».

– Изначально чемпионат мира по хоккею должен был состояться в России, но теперь он пройдет в Латвии и Финляндии. Без участия сборной России. Как такой турнир назовете?

– Пусть играют на первенство водокачки. Удачи.

А меня это соревнование больше вообще никак не интересует, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.