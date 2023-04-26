Фетисов о ЧМ без России: «Пусть играют на первенство водокачки. Удачи. Меня это соревнование больше не интересует»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов ЧМ по хоккею Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал ЧМ по хоккею без сборной России &laquo;первенством водокачки&raquo;.

– Изначально чемпионат мира по хоккею должен был состояться в России, но теперь он пройдет в Латвии и Финляндии. Без участия сборной России. Как такой турнир назовете?

– Пусть играют на первенство водокачки. Удачи.

А меня это соревнование больше вообще никак не интересует, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.

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13 комментариев

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adimsonekat
Первенство водокачки - это ОИ, без игроков из НХЛ.
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br20
Что ни комсомольский путенизд - то дегенерат((
Конечно интересует ЧМ, и из Кубка европейских чемпионов большевики Россию в гулаг загнали зря, а вот унылое Г типа купка первого анала даже смотреть стыдно.
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jonnysilverhand01
Если ЧМ это водокачка, что тогда «Кубок Первого канала» ?
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Melnikov1968
А когда начнётся ЧМ только ленивый из этой шайки не будет вопить : "Меня этот ЧМ не волнует, да не волнует меня этот ЧМ, да не смотрю я это первенство водокачки. А почему вы мне не звоните и не спрашиваете про ЧМ по хоккею? Ну ладно. Я сам скажу:" Слушайте все, меня это первенство водокачки не волнует. "
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цэсемьэр
интересно, кого в международном хоккейном сообществе интересует мнение самого Фетисова?
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PolarBear
Канадцы в период с 1970 по 1976 годы тоже наверное говорили : "Пусть играют на первенство водокачки. Нас это соревнование не интересует."
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Волька-ибн-Алёша
грозный пупырышек
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Валдис Пельш
ещё как интересует)
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МТБ
А раньше, типа, это было не первенство водокачки?
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nmnackjbxkasbk
(...)
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.

И еще пусть подумает, каким образом его юные коллеги смогут значок змс (за которым стоит много льгот и выплат) получить.
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Вечно в бане
Это не Фетисов говорил, наглая подтасовка звука.
Настоящий Слава обязательно бы добавил что-нибудь про беспредел.
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serginn
Ответ Валдис Пельш
ещё как интересует)
Нет.
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Валдис Пельш
Ответ serginn
Нет.
я про славу
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