Зарплата Бобкова в «Амуре» – 30 млн рублей за сезон («СЭ»)

Теги Амур КХЛ Игорь Бобков Спорт-Экспресс деньги Хоккей

В «Амуре» голкипер Игорь Бобков заработает 30 млн рублей.

Информацию о зарплате 32-летнего хоккеиста сообщил «Спорт-Экспресс».

Клуб и вратарь заключили контракт на один год.

В минувшем сезоне Бобков провел 34 игры в регулярном чемпионате за «Автомобилист», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надежности 4,17.

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2 комментария

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GreenUfa
А я ведь сначала подумал что он туда только на безумные деньги согласился, любой бэкап щас такую зп имеет
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Dragon10
Ответ GreenUfa
А я ведь сначала подумал что он туда только на безумные деньги согласился, любой бэкап щас такую зп имеет
У Амура два бэкапа, и зарплата, наверное, у них одинаковая
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