Бродхерст согласовал контракт с «Амуром» на год и 70 млн рублей (Metaratings)

Американский форвард Алекс Бродхерст согласовал однолетний контракт с «Амуром».

Как сообщает Metaratings, хабаровчане сделали игроку предложение с окладом 70 млн рублей.

В минувшем сезоне провел 67 игр в регулярном чемпионате за « » и набрал 30 (14+16) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 8 (3+5) очков в 14 матчах.