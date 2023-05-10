Бродхерст согласовал контракт с «Амуром» на год и 70 млн рублей (Metaratings)
Американский форвард Алекс Бродхерст согласовал однолетний контракт с «Амуром».
Как сообщает Metaratings, хабаровчане сделали игроку предложение с окладом 70 млн рублей.
В минувшем сезоне Бродхерст провел 67 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 30 (14+16) баллов.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 8 (3+5) очков в 14 матчах.
Определенно, игрок уровня АХЛ
Больше 40 явно не заслуживает.
1 раунд плей-офф пройти. БЮДЖЕТ ПРИБАВИЛИ,
СОЛИДНО...