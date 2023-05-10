Бродхерст согласовал контракт с «Амуром» на год и 70 млн рублей (Metaratings)

Теги Авангард Амур возможные переходы КХЛ Алекс Бродхерст Хоккей

Американский форвард Алекс Бродхерст согласовал однолетний контракт с «Амуром».

Как сообщает Metaratings, хабаровчане сделали игроку предложение с окладом 70 млн рублей.

В минувшем сезоне Бродхерст провел 67 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 30 (14+16) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 8 (3+5) очков в 14 матчах.

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31 комментарий

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Венер Кучербаев
Ответ Crosby174
Подоил хабаровчан как следует((( Больше 40 явно не заслуживает.
Дальневосточный коэффициент!!!
+21
-1
+20
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Hola Hola
Ответ Александр Тихонов
Грех отказываться. Игрок неплохой, но по даже по меркам КХЛ не топ, такие деньги больше нигде не заработать. Зачем это Амуру и за чей счет банкет в не самые сытые времена другой вопрос.
У Хабаровска не такой уж большой выбор. Не каждый хочет туда ехать. А Бродхерст - игрок качественный, может, даже в первом звене играть будет.
+14
-1
+13
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5kywn5cddd
Прайс для Хабаровска - 2 конца)
+10
0
+10
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Rudenzik
Я ещё подумал, что неплохо было бы Амуру побороться за легов, раз русские нос воротят, легам не важно, где играть если зарплата хорошая. Как раз на ум сразу Бродхерст пришёл, вполне сможет играть в первом звене, не удивлюсь если ещё Лайпсика возьмут, всех потолок жмёт, а зачем ему Европа, если здесь могут дать больше.
+9
0
+9
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Hola Hola
Переплатили, конечно. Где-то, не на ДВ, ценник ему - максимум 50 млн. Но таковы уж реалии. Даже Авангарду приходится сибирскую надбавку давать, что уж про Дальний говорить.
+8
-2
+6
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Bashibuzuck
С легионерами в КХЛ действительно напряг, гуляют из клуба в клуб, а новые не особо хотят ехать
+6
-2
+4
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Ованес Оганян
Ответ Сергей Орлов
Уровень Бродхерста - ECHL, а тут 70 млн. И смех и грех.
Ну Вы дерзанули конечно с ECHL
Определенно, игрок уровня АХЛ
+5
-1
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Hola Hola
Ответ Bashibuzuck
С легионерами в КХЛ действительно напряг, гуляют из клуба в клуб, а новые не особо хотят ехать
Думаю, и сами клубы в первую очередь рассматривают тех, кто уже более-менее адаптировался в лиге, и успел показать себя. Тем более в условиях ограничения в три легионера.
+5
-1
+4
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Caniball
70 миллионов за 30 очков - это достаточно дорогой прайс.
+4
0
+4
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Crenk
Ответ Caniball
70 миллионов за 30 очков - это достаточно дорогой прайс.
Думаю за Амур наберёт около 40
+3
0
+3
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Dragon10
Хорошее приобретение, надеюсь, прилично усилит Амур
+2
0
+2
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Crosby174
Подоил хабаровчан как следует(((
Больше 40 явно не заслуживает.
+8
-6
+2
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Александр Тихонов
Грех отказываться. Игрок неплохой, но по даже по меркам КХЛ не топ, такие деньги больше нигде не заработать. Зачем это Амуру и за чей счет банкет в не самые сытые времена другой вопрос.
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Уровень Бродхерста - ECHL, а тут 70 млн. И смех и грех.
+5
-4
+1
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Олег
Хабаровск денег не жалеет. Похоже собираются
1 раунд плей-офф пройти. БЮДЖЕТ ПРИБАВИЛИ,
СОЛИДНО...
+1
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Дима Миронов
ждём кубок
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Серый
Ответ Rudenzik
Возможно латыша ещё обменяют, Бобкова взяли с такой личкой явно не на роль бэкапа, а нападающих хорошего уровня не хватает
Да поделят они игровое время. Не думаю, что на Калниньша будет очередь из желающих его заполучить. С куда более стабильным Аликиным как-то ужились и здесь так же будет.
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Rudenzik
Ответ Серый
Дрозга нет, а Калниньша и Ли - давно.
Возможно латыша ещё обменяют, Бобкова взяли с такой личкой явно не на роль бэкапа, а нападающих хорошего уровня не хватает
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Серый
Ответ Rudenzik
А кто там сейчас на контракте? Дрозга продлили?
Дрозга нет, а Калниньша и Ли - давно.
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Rudenzik
Ответ Серый
Если Бродхерста подпишут, вакансий на легов не останется
А кто там сейчас на контракте? Дрозга продлили?
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Серый
Ответ Rudenzik
Я ещё подумал, что неплохо было бы Амуру побороться за легов, раз русские нос воротят, легам не важно, где играть если зарплата хорошая. Как раз на ум сразу Бродхерст пришёл, вполне сможет играть в первом звене, не удивлюсь если ещё Лайпсика возьмут, всех потолок жмёт, а зачем ему Европа, если здесь могут дать больше.
Если Бродхерста подпишут, вакансий на легов не останется
0
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Ыжык
Ответ Sever12
Экспертное заключение. Почему от дурачков? Или только у вас в Омске шипко умные наливают до краёв? Они вынуждены платить больше иначе никто не хочет жить в самолёте, а этот чувак в отсутствие конкуренции явно будет на ведущих полях и получит больше времени и вполне возможно выступит лучше чем у вас, всё зависит от дальнейшей селекции...
Я в сторону Алекса и слова не сказал. Отличный хокеист и человек. Второе звено это не предел для него. А что до надбавок и перелетов, так Адмирал показал что надбавки не так важны. Можно и минимальным бюджетом делать сенсации. Амур же в последнее время валит денег всем кому можно. У них нет задачи собрать боевую команду, есть задача освоить неожиданно свалившиеся бабки. И 30 +11млн Бобкова тому подтверждение. Человек давным давно заявязал с хокееем. Слил последнюю серию с мертвым ММГ. А ему валят таких денег. Ну как назвать такой менеджмент?
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GreenUfa
Ответ Hola Hola
У Хабаровска не такой уж большой выбор. Не каждый хочет туда ехать. А Бродхерст - игрок качественный, может, даже в первом звене играть будет.
Будет, а не может
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Алексей Гусев
Ответ Caniball
70 миллионов за 30 очков - это достаточно дорогой прайс.
2 ляма за его очко? хммм интересно...
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Ованес Оганян
Амур за кубком собрался?
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