Драйзайтль о вылете «Эдмонтона»: «Обидно. Впустую потраченный год»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль сожалеет о вылете «Эдмонтона» из Кубка Стэнли.

«Ойлерс» проиграли «Вегасу» (2-4) в серии 2-го раунда.

«Обидно. Сейчас трудно подобрать слова. Когда начинаешь сезон, то думаешь о победе, и мы были на пути к ней. Если в итоге не получается, то это как провал или впустую потраченный год. Обидно.

Я должен взять часть вины на себя, я был недостаточно хорош. Было тяжело. Против меня играли жестко, но я должен находить способ играть лучше», – сказал форвард «Эдмонтона».

В 12 матчах текущего плей-офф немец набрал 18 (13+5) очков, он лучший снайпер турнира.

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8 комментариев

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Stewee
К Макди, Драйзу и всей остальной атаке вообще никаких вопросов. Даже боттом-6 в нужные моменты забрасывали важнейшие шайбы.
Вопрос к менеджменту, который собрал ростер с единственным нормальным защитником, которого и то, взяли на дедлайне.
Пока у нефти есть Нерс за 9 лимонов и цирк в воротах, ни о каком кубке речи не будет.
Да я думаю, никто не удивится, если Макди и Драйз не будут переподписываться, убив бОльшую часть своего прайма, не имея шансов бороться за чашку.
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+7
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Why always me?!
К немцу никаких претензий ни у кого нет. Вопрос к руководству по защитникам и вратарям. Ну и тренерский штаб упорно ставил Скиннера в ворота.
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Petran_grek
если поедит на ЧМ то будет супер усиление для сб Германии!
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Stewee
Ответ Ми Ша
Если так рассуждать,то у большинства получится впустую потраченная карьера. Обидно?
Понятно же, что на эмоциях от вылета такое наговорил.
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