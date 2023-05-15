Драйзайтль о вылете «Эдмонтона»: «Обидно. Впустую потраченный год»
Леон Драйзайтль сожалеет о вылете «Эдмонтона» из Кубка Стэнли.
«Ойлерс» проиграли «Вегасу» (2-4) в серии 2-го раунда.
«Обидно. Сейчас трудно подобрать слова. Когда начинаешь сезон, то думаешь о победе, и мы были на пути к ней. Если в итоге не получается, то это как провал или впустую потраченный год. Обидно.
Я должен взять часть вины на себя, я был недостаточно хорош. Было тяжело. Против меня играли жестко, но я должен находить способ играть лучше», – сказал форвард «Эдмонтона».
В 12 матчах текущего плей-офф немец набрал 18 (13+5) очков, он лучший снайпер турнира.
Вопрос к менеджменту, который собрал ростер с единственным нормальным защитником, которого и то, взяли на дедлайне.
Пока у нефти есть Нерс за 9 лимонов и цирк в воротах, ни о каком кубке речи не будет.
Да я думаю, никто не удивится, если Макди и Драйз не будут переподписываться, убив бОльшую часть своего прайма, не имея шансов бороться за чашку.