Драйзайтль о вылете «Эдмонтона»: «Обидно. Впустую потраченный год»

Леон Драйзайтль сожалеет о вылете «Эдмонтона» из Кубка Стэнли.

«Ойлерс» проиграли « » (2-4) в серии 2-го раунда.

«Обидно. Сейчас трудно подобрать слова. Когда начинаешь сезон, то думаешь о победе, и мы были на пути к ней. Если в итоге не получается, то это как провал или впустую потраченный год. Обидно.

Я должен взять часть вины на себя, я был недостаточно хорош. Было тяжело. Против меня играли жестко, но я должен находить способ играть лучше», – сказал форвард « ».

В 12 матчах текущего плей-офф немец набрал 18 (13+5) очков, он лучший снайпер турнира.