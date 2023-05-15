Айкел о вратаре «Вегаса» в серии с «Эдмонтоном»: «Хилл был прекрасен. Его игру невозможно переоценить»
Джек Айкел высоко отозвался об игре вратаря «Вегаса» Эдина Хилла.
Голкипер выиграл три матча из четырех в серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4-2).
«Он был прекрасен. Конечно, я не могу не отдать Хилли должное. ЛБ [Лоран Броссуа] выбыл в начале серии [из-за травмы], но Эдин был готов зажечь и сыграл превосходно.
Вратарь должен быть надежным, и игру Эдина невозможно переоценить», – сказал форвард «Вегаса» после 6-го матча, в котором «Голден Найтс» обыграли «Ойлерс» со счетом 5:2.
Vegas Golden Knights - Depth Chart:
Jonathan Quick
Laurent Brossoit
Logan Thompson
Robin Lehner
Jiri Patera