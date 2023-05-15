Айкел о вратаре «Вегаса» в серии с «Эдмонтоном»: «Хилл был прекрасен. Его игру невозможно переоценить»

Джек Айкел высоко отозвался об игре вратаря «Вегаса» Эдина Хилла.

Голкипер выиграл три матча из четырех в серии 2-го раунда Кубка Стэнли с « » (4-2).

«Он был прекрасен. Конечно, я не могу не отдать должное. ЛБ [ ] выбыл в начале серии [из-за травмы], но Эдин был готов зажечь и сыграл превосходно.

Вратарь должен быть надежным, и игру Эдина невозможно переоценить», – сказал форвард « » после 6-го матча, в котором «Голден Найтс» обыграли «Ойлерс» со счетом 5:2.