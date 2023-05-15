Айкел о вратаре «Вегаса» в серии с «Эдмонтоном»: «Хилл был прекрасен. Его игру невозможно переоценить»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Лоран Броссуа Джек Айкел Эдин Хилл Хоккей

Джек Айкел высоко отозвался об игре вратаря «Вегаса» Эдина Хилла.

Голкипер выиграл три матча из четырех в серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4-2).

«Он был прекрасен. Конечно, я не могу не отдать Хилли должное. ЛБ [Лоран Броссуа] выбыл в начале серии [из-за травмы], но Эдин был готов зажечь и сыграл превосходно.

Вратарь должен быть надежным, и игру Эдина невозможно переоценить», – сказал форвард «Вегаса» после 6-го матча, в котором «Голден Найтс» обыграли «Ойлерс» со счетом 5:2.

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2 комментария

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Maks Bynin
Разве Куик настолько плохо, что он даже не бэкап? Или травма?
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See what
Куда подевались первые пять голкиперов из
Vegas Golden Knights - Depth Chart:
Jonathan Quick
Laurent Brossoit
Logan Thompson
Robin Lehner
Jiri Patera
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