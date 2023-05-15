У Нерса «минус 6» при 0+1 в 5 играх серии с «Вегасом» и «минус 3» в 6-м матче. У защитника «Эдмонтона» контракт с кэпхитом 9,25 млн долларов до 2030-го
Дарнелл Нерс завершил с полезностью «минус 3» 6-й матч 2-го раунда плей-офф с «Вегасом» (2:5).
Всего в 5 играх серии с «Голден Найтс» (2-4) полезность защитника «Эдмонтона» составила «минус 6», на его счету одна голевая передача.
При этом у Нерса кэпхит в размере 9,25 млн долларов за сезон, контракт с «Ойлерс» рассчитан до 2030 года.
Всего в 11 матчах текущего плей-офф защитник набрал 4 (0+4) очка с полезностью «минус 2».
Надо этих двоих в одну пару свести - и под музыку из "Бенни Хилла" за их игрой наблюдать...
Напомню,что изначально Орр просил для Макдэвида 14 млн,но сам Коннор скинул 1,5 млн тем летом 17 года
а в сезоне 2024-25 вообще будет $12,5 млн, больше чем у МакДэвида.