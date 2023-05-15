У Нерса «минус 6» при 0+1 в 5 играх серии с «Вегасом» и «минус 3» в 6-м матче. У защитника «Эдмонтона» контракт с кэпхитом 9,25 млн долларов до 2030-го

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Дарнелл Нерс деньги Хоккей

Дарнелл Нерс завершил с полезностью «минус 3» 6-й матч 2-го раунда плей-офф с «Вегасом» (2:5).

Всего в 5 играх серии с «Голден Найтс» (2-4) полезность защитника «Эдмонтона» составила «минус 6», на его счету одна голевая передача.

При этом у Нерса кэпхит в размере 9,25 млн долларов за сезон, контракт с «Ойлерс» рассчитан до 2030 года.

Всего в 11 матчах текущего плей-офф защитник набрал 4 (0+4) очка с полезностью «минус 2».

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23 комментария

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artem21
В топе худших контрактов НХЛ, однозначно. Просто бездарный привозила.
+25
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Сергей Югай
Похоже менеджмент нефти не особо разбирается в игровых качествах игроков если нерсу кинули на карман столько лавэ… может мне тоже пойти к ним устроиться, могу шайбы перед разминкой подавать , согласен на зарплату в три раза меньшую чем у этого олуха нерса… думаю клуб в накладе не останется…
+14
-3
+11
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Garikus89
Да тогда летом все упоролись, Сет Джонс на таком же контракте, Нерс, Веренски играет норм, но постоянно травмирован. Но игрокам завидую - жизнь уже удалась)
+10
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+10
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Павел Мохначёв
Ему 4млн в год даже много, чем думали когда 9млн давали
+10
-1
+9
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Deathspell Omega
Ответ raspisanie77
Плохому Защитнику 9+ не выписывают))
Сет Джонс еще есть.
Надо этих двоих в одну пару свести - и под музыку из "Бенни Хилла" за их игрой наблюдать...
+6
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Cube Litening C:68X
А я думал что Нёрс придэ, порядок навидэ..😁
+2
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+2
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Serge Vendino
Ответ raspisanie77
Плохому Защитнику 9+ не выписывают))
Плохой менеджмент выписывает
+2
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АРХАТ
Ответ Сергей Югай
Похоже менеджмент нефти не особо разбирается в игровых качествах игроков если нерсу кинули на карман столько лавэ… может мне тоже пойти к ним устроиться, могу шайбы перед разминкой подавать , согласен на зарплату в три раза меньшую чем у этого олуха нерса… думаю клуб в накладе не останется…
Нерс дружбан МакДи)
+2
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Мандалай
Агенту Нёрса надо памятник поставить за развод нефти.
+2
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Samsonov_24_4_11_15
А Драйзайтль уже прошел хоккей или еще нет?
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silo
Прочитал в английском комментарии смешную игру слов про Нерса. Вроде того, что 2 года назад при подписании жирного контракта он говорил, что хочет быть Leadeром команды во всем и всегда. А после сегодняшней игры ему пишут: LEAD OUT, LEAD OUT)))
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raspisanie77
Плохому Защитнику 9+ не выписывают))
+3
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Real_v_dushe
Ни о чём эта статистика. Вегас - не мальчики для битья и одна серия против сильной команды, каким вообще боком к контракту? Хотя я согласен, что контракт у него слишком велик, там 5 млн норма должна быть. С другой стороны, возможно это связано как-то с местными налогами.
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Дмитрий Якушевич
Не понимаю, почему все так уповают на контракт Нерса. У МакДи контракт на 12,5, а играет он на 15, у Драйзайтля вообще 8,5, а играет он на 12,5. То есть по-сути все сводится к балансу все равно
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Latenight Radio
Ответ Real_v_dushe
Ни о чём эта статистика. Вегас - не мальчики для битья и одна серия против сильной команды, каким вообще боком к контракту? Хотя я согласен, что контракт у него слишком велик, там 5 млн норма должна быть. С другой стороны, возможно это связано как-то с местными налогами.
Налоги там обычные, средние.
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Артем Ивашкин
Ответ Idacius
Было бы круче, если бы МакДи согласился на контракт в условные 10 млн, а на эти 2.5 млн взяли бы защитника ну или добавили бы и взяли заща получше вместо имеющегося.
Это не так бы сработало. Из этих 2,5 млн Холланд бы 1 млн подкинул Кэмпбеллу прошлым летом,как он просил изначально. Плюс добавил бы Кулаку (он изначально просил 3,5 млн) и т.д

Напомню,что изначально Орр просил для Макдэвида 14 млн,но сам Коннор скинул 1,5 млн тем летом 17 года
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Мистер Кафель
Без слов.
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Deathspell Omega
Это у него кэпхит $9,25, а в этом сезоне он получил $12млн,
а в сезоне 2024-25 вообще будет $12,5 млн, больше чем у МакДэвида.
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boxellevogue
Ответ Deathspell Omega
Сет Джонс еще есть. Надо этих двоих в одну пару свести - и под музыку из "Бенни Хилла" за их игрой наблюдать...
Джонса сложно оценивать - в нынешнем Чикаго сложно показать хорошую игру, но нелогично конечно - биться за Джонса, переплачивать, а потом отдать вообще всех чуть ли не по мин цене
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