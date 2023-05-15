У Нерса «минус 6» при 0+1 в 5 играх серии с «Вегасом» и «минус 3» в 6-м матче. У защитника «Эдмонтона» контракт с кэпхитом 9,25 млн долларов до 2030-го

Дарнелл Нерс завершил с полезностью «минус 3» 6-й матч 2-го раунда плей-офф с «Вегасом» (2:5).

Всего в 5 играх серии с «Голден Найтс» (2-4) полезность защитника « » составила «минус 6», на его счету одна голевая передача.

При этом у кэпхит в размере 9,25 млн долларов за сезон, контракт с «Ойлерс» рассчитан до 2030 года.

Всего в 11 матчах текущего плей-офф защитник набрал 4 (0+4) очка с полезностью «минус 2».