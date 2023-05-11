Нерс дисквалифицирован – он спровоцировал драку в конце игры с «Вегасом». Это запрещено правилами, защитник «Эдмонтона» не сыграет в 5-й игре серии

НХЛ дисквалифицировала Дарнелла Нерса.

Защитник «Эдмонтона» отстранен на один матч, получив автоматическую дисквалификацию за то, что спровоцировал драку в конце четвертой игры серии против « » (4:1, 2-2 в серии).

Речь идет об инциденте, который произошел за 50 секунд до конца третьего периода, когда за воротами Дарнелл Нерс начал драку с хоккеистом «Голден Найтс» .

Согласно правилам , игрок, который считается зачинщиком драки в последние пять минут матча, должен быть дисквалифицирован на одну игру – до рассмотрения инцидента. НХЛ рассмотрела эпизод и оставила дисквалификацию в силе.

Кроме того, главный тренер « » оштрафован на десять тысяч долларов.

Таким образом, Дарнелл Нерс не сыграет в пятом матче серии с «Вегасом».

Канадец набрал 4 (0+4) очка в 10 матчах текущего плей-офф.