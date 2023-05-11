Нерс дисквалифицирован – он спровоцировал драку в конце игры с «Вегасом». Это запрещено правилами, защитник «Эдмонтона» не сыграет в 5-й игре серии
НХЛ дисквалифицировала Дарнелла Нерса.
Защитник «Эдмонтона» отстранен на один матч, получив автоматическую дисквалификацию за то, что спровоцировал драку в конце четвертой игры серии против «Вегаса» (4:1, 2-2 в серии).
Речь идет об инциденте, который произошел за 50 секунд до конца третьего периода, когда за воротами Дарнелл Нерс начал драку с хоккеистом «Голден Найтс» Николасом Хагом.
Согласно правилам НХЛ, игрок, который считается зачинщиком драки в последние пять минут матча, должен быть дисквалифицирован на одну игру – до рассмотрения инцидента. НХЛ рассмотрела эпизод и оставила дисквалификацию в силе.
Кроме того, главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт оштрафован на десять тысяч долларов.
Таким образом, Дарнелл Нерс не сыграет в пятом матче серии с «Вегасом».
Канадец набрал 4 (0+4) очка в 10 матчах текущего плей-офф.
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