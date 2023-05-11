Нерс дисквалифицирован – он спровоцировал драку в конце игры с «Вегасом». Это запрещено правилами, защитник «Эдмонтона» не сыграет в 5-й игре серии

Теги дисквалификации Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Дарнелл Нерс Николас Хаг Джей Вудкрофт Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Дарнелла Нерса.

Защитник «Эдмонтона» отстранен на один матч, получив автоматическую дисквалификацию за то, что спровоцировал драку в конце четвертой игры серии против «Вегаса» (4:1, 2-2 в серии).

Речь идет об инциденте, который произошел за 50 секунд до конца третьего периода, когда за воротами Дарнелл Нерс начал драку с хоккеистом «Голден Найтс» Николасом Хагом.

Согласно правилам НХЛ, игрок, который считается зачинщиком драки в последние пять минут матча, должен быть дисквалифицирован на одну игру – до рассмотрения инцидента. НХЛ рассмотрела эпизод и оставила дисквалификацию в силе.

Кроме того, главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт оштрафован на десять тысяч долларов.

Таким образом, Дарнелл Нерс не сыграет в пятом матче серии с «Вегасом».

Канадец набрал 4 (0+4) очка в 10 матчах текущего плей-офф.

5 комментариев

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PRICE
Я буду ржать если Пьетранжело ограничиться денежным штрафом
+5
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ОттоДракула
Усиление для Эдмонтона.
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Cube Litening C:68X
Шансы выиграть матч заметно выросли для команды..😁
+5
-1
+4
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цэсемьэр
нервы, нервы
0
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Rudenzik
Надо поставить на Эдмонтон
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