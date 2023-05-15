Барбашев сделал 2 передачи (пас на победный гол) в матче с «Эдмонтоном». У него 4+5 в 11 играх плей-офф

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев сделал две голевые передачи в матче 2-го раунда с «Эдмонтоном» (5:2, 4-2).

На 28-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо, забросившему победную шайбу.

Барбашев набрал 9-е (4+5) очко в текущем Кубке Стэнли, всего он провел 11 игр.

Сегодня за 14:42 у россиянина один бросок в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (2 из 4), полезность – «плюс 2».

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8 комментариев

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VintDV
Иван наверное в любой команде заиграет. Он именно что Командный игрок. А Вегас как раз для него. Рабочая команда.
+30
0
+30
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Bartez1986
Ответ Левый хук Микки Рурка
Вообще красавчик! Нашёл свою команду
а Сент-Луис чем не его команда? Был хорош и полезен
+11
0
+11
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ni
Эта команда состоит из двух вторах и двух третьих звеньев.
Поэтому и стабильны.
+8
0
+8
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борецЗАнеСправедливость
Недурно
+4
0
+4
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Левый хук Микки Рурка
Вообще красавчик! Нашёл свою команду
+3
-1
+2
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Jarome
Невнятное выступление за СЛБ в этом сезоне с лихвой компенсируется игрой за Вегас, если рассматривать сумму его контракта летом.
+2
0
+2
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Фтемноте
Ответ VintDV
Иван наверное в любой команде заиграет. Он именно что Командный игрок. А Вегас как раз для него. Рабочая команда.
Это точно. И нет в его случае такого типа " Нашёл свою команду ". Он в любой будет очень важным и полезным игроком, абсолютно
+2
0
+2
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DinKz
Ответ VintDV
Иван наверное в любой команде заиграет. Он именно что Командный игрок. А Вегас как раз для него. Рабочая команда.
Универсал
0
0
0
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