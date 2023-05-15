Барбашев сделал 2 передачи (пас на победный гол) в матче с «Эдмонтоном». У него 4+5 в 11 играх плей-офф
Иван Барбашев сделал две голевые передачи в матче 2-го раунда с «Эдмонтоном» (5:2, 4-2).
На 28-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо, забросившему победную шайбу.
Барбашев набрал 9-е (4+5) очко в текущем Кубке Стэнли, всего он провел 11 игр.
Сегодня за 14:42 у россиянина один бросок в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (2 из 4), полезность – «плюс 2».
Поэтому и стабильны.