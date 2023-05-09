Барбашев в 3-м матче против «Эдмонтона»: 2 броска, 3 хита, 80% на точке и «+2» за 19:12 – личный рекорд в плей-офф

Иван Барбашев сыграл более 19 минут в 3-м матче с «Эдмонтоном» – личный рекорд в плей-офф.

« » обыграл «Ойлерс» (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-1).

провел на льду 19 минут 12 секунд (3:31 – в большинстве) – личный рекорд в плей-офф за карьеру (включая матчи с овертаймами).

Его время стало максимальным среди форвардов «Голден Найтс» и вторым среди полевых игроков (больше только у защитника Алекса Пьетранжело).

Иван завершил матч с полезностью «+2». В его активе 2 броска в створ, 3 силовых приема и 80% на точке вбрасывания (выиграл 4 попытки из 5). Также допустил 1 потерю.

Всего в 8 играх в текущем плей-офф у Барбашева 6 (4+2) очков при полезности «+5».