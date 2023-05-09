Барбашев в 3-м матче против «Эдмонтона»: 2 броска, 3 хита, 80% на точке и «+2» за 19:12 – личный рекорд в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев сыграл более 19 минут в 3-м матче с «Эдмонтоном» – личный рекорд в плей-офф.

«Вегас» обыграл «Ойлерс» (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-1).

Барбашев провел на льду 19 минут 12 секунд (3:31 – в большинстве) – личный рекорд в плей-офф за карьеру (включая матчи с овертаймами).

Его время стало максимальным среди форвардов «Голден Найтс» и вторым среди полевых игроков (больше только у защитника Алекса Пьетранжело). 

Иван завершил матч с полезностью «+2». В его активе 2 броска в створ, 3 силовых приема и 80% на точке вбрасывания (выиграл 4 попытки из 5). Также допустил 1 потерю. 

Всего в 8 играх в текущем плей-офф у Барбашева 6 (4+2) очков при полезности «+5». 

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XIISM
Очень неожиданно, 80% на точке, для российский центр форвард в НХЛ в ПО!!!
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Namaste_88
Больше доверяют чем музыканты. 💪🏼😎👍🏼
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Ответ XIISM
Очень неожиданно, 80% на точке, для российский центр форвард в НХЛ в ПО!!!
Он на краю играет. Барбашев-Айкел-Марчессо. В Луисе тоже крайнего играл.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Еще Маршессо должен был забивать с наброса.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ D Lee
80 проц.. барбашев центра играет или просто на замену точки ?
Он в звене с Айкелом левого крайнего играет. За матч всего 5 раз вставал на вбрасывание.
Но всё-равно молодец.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crenk
80 проц !
Подобного наверное даже у Серг Фёдорова нечасто было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Ну вот, у нас появился около топовый центр. Хоть кто то умеет играть на точке, спасибо вегасу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crenk
Прекрасную игру сыграл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Еремушкин
Еще раз доказывает, что обмен идет игрокам на пользу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UrAn
У Айкела, кстати, всего 24%. Интересно сколько попыток.
Но 80% это аномалия конечно. На коротком отрезке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D Lee
80 проц.. барбашев центра играет или просто на замену точки ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий