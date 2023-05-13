Барбашев в 5-м матче с «Эдмонтоном»: передача, 3 хита, 2 перехвата и «+2» за 14:13. У него 7 очков в 10 играх в плей-офф
Иван Барбашев сделал результативную передачу в 5-м матче серии с «Эдмонтоном» (4:3).
«Вегас» вышел вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3-2).
Россиянин ассистировал Райлли Смиту во время результативного рывка «Голден Найтс» во втором периоде (3 шайбы за 89 секунд).
В его активе стало 7 (4+3) очков в 10 играх текущего плей-офф.
Сегодня Иван (14:13, 1:49 – в большинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 3 силовых приема, сделал 2 перехвата и выиграл 2 из 3 вбрасываний (67%).
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