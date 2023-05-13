Барбашев в 5-м матче с «Эдмонтоном»: передача, 3 хита, 2 перехвата и «+2» за 14:13. У него 7 очков в 10 играх в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев сделал результативную передачу в 5-м матче серии с «Эдмонтоном» (4:3).

«Вегас» вышел вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3-2). 

Россиянин ассистировал Райлли Смиту во время результативного рывка «Голден Найтс» во втором периоде (3 шайбы за 89 секунд). 

В его активе стало 7 (4+3) очков в 10 играх текущего плей-офф. 

Сегодня Иван (14:13, 1:49 – в большинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 3 силовых приема, сделал 2 перехвата и выиграл 2 из 3 вбрасываний (67%). 

2 комментария

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Einfach Safari
Вегас , конечно, не прогадал с Иваном, он шикарно подходит под стиль игры сварщиков и вошёл в состав, как влитой!
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Владимир Жамьянов
Я до сих пор не понимаю, зачем Сент Луис своих самых лучших разбазарил, после Тарасенко, сегодня О’Райли вылетел, я не разбираюсь в менеджменте, но по моему это самый эпичный слив команды, которая несколько лет назад брала чашку, да не прошли в плэйофф, но можно было ещё больше дать отдохнуть всем лидерам в межсезонье и перезагрузиться, по крайней мере в жадности ни Тарас, ни О’Райли, ни Барбашёв не были замечены.
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