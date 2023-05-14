Марнер о «Торонто»: «Мы верим в наш костяк. Сейчас ощущения отстойные, но я все еще верю»

Митч Марнер заявил, что продолжает верить в группу лидеров в «Торонто».

«Мэйпл Лифс» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4 в серии).

«У нас продолжают действовать контракты, рассчитанные на сезоны [вперед]. Не знаю.

Это не зависит от нас, но мы верим в нашу группу. Мы верим в наш костяк. Сейчас это отстойные ощущения, но я все еще верю», – сказал форвард канадского клуба .

Соглашения форвардов Остона Мэттьюса (11,64 млн) и Вильяма Нюландера (6,96 млн) будут действовать еще один сезон.

Соглашения нападающих Джона Тавареса (11 млн) и Митча Марнера (10,9 млн) – еще два сезона.

«Торонто» был симпатичной командой, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф