Марнер о «Торонто»: «Мы верим в наш костяк. Сейчас ощущения отстойные, но я все еще верю»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Митч Марнер контент Хоккей

Митч Марнер заявил, что продолжает верить в группу лидеров в «Торонто».

«Мэйпл Лифс» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4 в серии).

«У нас продолжают действовать контракты, рассчитанные на сезоны [вперед]. Не знаю.

Это не зависит от нас, но мы верим в нашу группу. Мы верим в наш костяк. Сейчас это отстойные ощущения, но я все еще верю», – сказал форвард канадского клуба Митч Марнер.

Соглашения форвардов Остона Мэттьюса (11,64 млн) и Вильяма Нюландера (6,96 млн) будут действовать еще один сезон.

Соглашения нападающих Джона Тавареса (11 млн) и Митча Марнера (10,9 млн) – еще два сезона. 

«Торонто» был симпатичной командой, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф

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1 комментарий

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Maxim Shumov
На проход первого раунда понадобилось почти 20 лет. Теперь еще 20 на второй и т.д. Таким образом - в 2080-х годах Торонто должны взять чашку. Главное - не вылететь в каком-нибудь году раньше срока, а то весь процесс пойдет заново.
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