Отец Суббана призвал НХЛ запретить или ограничить рекламу ставок во время трансляций матчей
Отец Пи Кея Суббана высказался против рекламы ставок во время трансляций матчей НХЛ.
Инициативная группа из провинции Онтарио, возглавляемая Карлом Суббаном, призывает НХЛ избавиться от рекламы азартных игр в трансляциях или, по крайней мере, уменьшить ее количество.
По данным группы, продолжительность рекламы ставок в трансляциях НХЛ на Sportsnet доходит до 10 минут за игру.
«Это большая проблема. Азартные игры вызывают сильную зависимость. Большая часть маркетинга сосредоточена на привлечении внимания самых молодых – и наиболее уязвимых – членов нашего общества», – сказал Суббан-старший, работающий директором школы.
«Азартные игры создают финансовые проблемы, стрессы для семей, молодежи и детей, проблемы с психическим здоровьем, в том числе зависимость и даже приводят к самоубийствам.
Они находятся в списке документально подтвержденных экономических и социальных проблем, которые негативно влияют на канадцев», – говорится в заявлении группы.
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