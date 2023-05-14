Отец Суббана призвал НХЛ запретить или ограничить рекламу ставок во время трансляций матчей

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Отец Пи Кея Суббана высказался против рекламы ставок во время трансляций матчей НХЛ.

Инициативная группа из провинции Онтарио, возглавляемая Карлом Суббаном, призывает НХЛ избавиться от рекламы азартных игр в трансляциях или, по крайней мере, уменьшить ее количество. 

По данным группы, продолжительность рекламы ставок в трансляциях НХЛ на Sportsnet доходит до 10 минут за игру.   

«Это большая проблема. Азартные игры вызывают сильную зависимость. Большая часть маркетинга сосредоточена на привлечении внимания самых молодых – и наиболее уязвимых – членов нашего общества», – сказал Суббан-старший, работающий директором школы. 

«Азартные игры создают финансовые проблемы, стрессы для семей, молодежи и детей, проблемы с психическим здоровьем, в том числе зависимость и даже приводят к самоубийствам.

Они находятся в списке документально подтвержденных экономических и социальных проблем, которые негативно влияют на канадцев», – говорится в заявлении группы. 

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2 комментария

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Владимир Самсонов
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Ответ Владимир Самсонов
Правильное предложение.
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