Торнтон и Суббан снялись в рекламе iPhone 14. В ролике они ищут зуб Пи Кея на площадке

Теги Нью-Джерси Монреаль Торонто Бостон Флорида Нэшвилл Сан-Хосе Джо Торнтон бизнес телевидение НХЛ Пи Кей Суббан Хоккей

Джо Торнтон и Пи Кей Суббан снялись в рекламе iPhone 14.

В ролике экс-игроки клубов НХЛ ищут зуб Суббана на открытой хоккейной площадке.

Сообщается, что впервые эта реклама была показана на телевидении во время трансляции Супербоула в Канаде.

В ролике демонстрируется время автономной работы iPhone 14 Plus.

Торнтон ранее играл за «Бостон», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориду». Суббан выступал за «Монреаль», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси».

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2 комментария

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Беня_Финитас
клеем зуб забыл приклеить как в какой-то киношке .
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Sledim
прикольно однако, но этим пиндосам из яблока никогда не придумать такую креативщину, к примеру, как система нипель ))))
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-3
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