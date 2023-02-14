Торнтон и Суббан снялись в рекламе iPhone 14. В ролике они ищут зуб Пи Кея на площадке

Джо Торнтон и Пи Кей Суббан снялись в рекламе iPhone 14.

В ролике экс-игроки клубов НХЛ ищут зуб Суббана на открытой хоккейной площадке.

Сообщается, что впервые эта реклама была показана на телевидении во время трансляции Супербоула в Канаде.

В ролике демонстрируется время автономной работы iPhone 14 Plus.

Торнтон ранее играл за «Бостон», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориду». Суббан выступал за «Монреаль», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси».