Суббан станет хоккейным аналитиком на телевидении. Пи Кей подписал контракт с ESPN на 3 года

станет хоккейным аналитиком на телевидении, он подписал контракт с .

Срок соглашения составляет 3 года. В основном экс-защитник клубов будет студийным аналитиком, при этом иногда он будет участвовать в освещении отдельных матчей.

В прошлом сезоне Суббан уже появлялся в эфире во время матчей Кубка Стэнли. Теперь он будет работать на телевидении на постоянной основе.

В сентябре 33-летний канадец объявил о завершении карьеры хоккеиста. В общей сложности защитник выступал в лиге на протяжении 13 сезонов, поиграв за «Монреаль», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси».

На его счету 467 (115+352) очков в 834 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф Суббан провел 96 игр и записал в свой актив 62 (18+44) балла.

По итогам сезона-2012/13 Пи Кей получил приз «Норрис Трофи» – лучшему защитнику чемпионата.