Павелски догнал Кросби по голам в плей-офф НХЛ за карьеру (71). Только у Овечкина больше среди действующих игроков (72)

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки Джо Павелски НХЛ Брайан Троттье Хоккей

Джо Павелски догнал Сидни Кросби по числу голов в плей-офф НХЛ за карьеру (71).

38-летний форвард «Далласа» стал автором победной шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2, 3-2).

В активе американца 71 гол в 174 матчах в плей-офф за карьеру. Он разделил 17-е место среди лучших снайперов в истории Кубка Стэнли с Сидни Кросби («Питтсбург», 71 в 180) и Брайаном Троттье (71 в 221). 

Среди действующих игроков НХЛ больше шайб в плей-офф только у Александра Овечкина («Вашингтон», 72 в 147). 

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (122 в 208). 

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5 комментариев

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АРХАТ
Всеамериканский рекорд 103 (Халл), хотя среди уроженцев USA Павелыч уже в прошлом плэйофф побил
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Metallurg111
Ну в этом плей-офф обязан уже побить
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Mephi027
Интересная стата, с учетом того что Овечкин почти не играет в ПО!

Много лет первый или второй раунд и всё.

А забивает все равно больше.
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Viktoriya Vushnya
Величие Овечкина подтверждает ещё и тот факт, что он забил в ПО больше всех действующих игроков, при том, что его команда за 18 лет карьеры, обычно дальше 2 раунда не проходила
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