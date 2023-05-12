Павелски догнал Кросби по голам в плей-офф НХЛ за карьеру (71). Только у Овечкина больше среди действующих игроков (72)

Джо Павелски догнал Сидни Кросби по числу голов в плей-офф НХЛ за карьеру (71).

38-летний форвард « » стал автором победной шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2, 3-2).

В активе американца 71 гол в 174 матчах в плей-офф за карьеру. Он разделил 17-е место среди лучших снайперов в истории Кубка Стэнли с («Питтсбург», 71 в 180) и Брайаном Троттье (71 в 221).

Среди действующих игроков НХЛ больше шайб в плей-офф только у («Вашингтон», 72 в 147).

Рекорд НХЛ принадлежит (122 в 208).