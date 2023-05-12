Павелски забросил 7 шайб в серии с «Сиэтлом», повторив рекорд франшизы «Старс». Рекорд НХЛ в XXI веке – 9

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Юхан Франзен Джо Павелски НХЛ Яри Курри Сиэтл Хоккей

Джо Павелски забросил 7 шайб в серии с «Сиэтлом» и повторил рекорд франшизы «Старс».

«Даллас» обыграл «Сиэтл» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:2, 3-2). 

38-летний Павелски забросил свою 7-ю шайбу в серии. Она стала победной в матче. 

Он повторил рекорд франшизы, установленный форвардом «Миннесоты Норт Старс» Стивом Пэйном в 1981 году (7 шайб в 3 играх серии первого раунда с «Бостоном», 3-0) и повторенный Тони Маккегни в 1985-м (7 шайб в 6 играх серии второго раунда с «Чикаго», 2-4). 

Рекорд НХЛ по числу шайб за одну серию принадлежит Яри Курри («Эдмонтон», 1985, 12 в 6 играх). Он отличился в финале конференции с «Чикаго» (4-2). 

Рекорд XXI века у Юхана Франзена («Детройт», 2008, 9 в 4 играх). Он отличился в серии второго раунда с «Колорадо» (4-0). 

6 комментариев

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Евгений Иванов
Один из любимых игроков. 7 раунд, 205 общий выбор драфта 2003 года. Тогда, кстати, еще Жердева под общим 4 выбором взяли. И где теперь Коля, и где Павс. Пример всем молодым игрокам, когда природой тебе дано намного меньше таланта, но работой над собой и отношением к делу ты можешь добиться намного большего, чем те, кому дано намного больше. Да и вообще, это не только к спорту относится.
+14
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adil_fcrk
38 лет молодому человеку!
+12
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+12
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Сергей Орлов
Ответ adil_fcrk
38 лет молодому человеку!
Резервуары с песком плотно закрыты)
+7
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+7
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Vankouver
Уже вплотную подобрался к Овечкину по голам в ПО среди действующих игроков - 71 шайба против 72-х у Ови!

Если Даллас выйдет в следующий раунд, то вполне вероятно, что Павелски обскачет Овечкина по итогам нынешнего постсизона.
+4
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Антон
Я бы Джо сразу после завершения карьеры в Зал Славы ввёл.
+2
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Иллидан73
Это что за авторитет нужно иметь среди людей чтобы заслужить культовое "Капитан Америка".
+1
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