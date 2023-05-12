Третьяк о матчах в Туле: «Там губернатор играет. Настоящий патриот, понимает, что через хоккей можно достучаться до людей. Культ туляков, можно сказать»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Политика детский хоккей Алексей Дюмин сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о проведении матчей «России 25» с Беларусью в Туле.

«Задача Федерации хоккея – развивать хоккей по всей нашей стране. И действительно, Тула попала в наше зрение, потому что там губернатор [Алексей Дюмин], он сам играет в хоккей, он любит хоккей, он настоящий патриот страны. И он понимает, что через хоккей можно достучаться до людей, чтобы объединить людей, команду создать. Культ туляков, можно сказать. 

Действительно, любят хоккей, приходят на хоккей. Я вспоминаю прошлый год, когда мы играли две игры против Беларуси, – полный аншлаг. Гимн России пели, это был настоящий хоккейный праздник.

Я знаю, что и губернатор, и правительство Тульской области уделяют много внимания развитию детского хоккея. Это «Золотая шайба» и детская школа, молодежный клуб, в высшей лиге команда успешно играет.

Поэтому сам Бог велел в таком регионе, городе, области проводить соревнования такого уровня, когда сборная будет играть против Беларуси в вашем городе», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

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3 комментария

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Unnamed80
Губернатор играет в хоккей, любит хоккей и он настоящий патриот страны. Любишь хоккей=Патриот??? Третьяк всё стремительнее впадает в маразм
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Stewee
А в Туле есть большие хоккейные традиции? Откуда там взяться культу хоккея? Может я о чем-то не знаю, или Третьяк уже как Ромка в стиле нейросети выдает перлы?
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-1
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Иллидан73
У нас хоккейная ветка потихоньку в политические лозунги скатывается, политики больше чем хоккея.
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