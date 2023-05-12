Третьяк о матчах в Туле: «Там губернатор играет. Настоящий патриот, понимает, что через хоккей можно достучаться до людей. Культ туляков, можно сказать»

Владислав Третьяк высказался о проведении матчей «России 25» с Беларусью в Туле.

«Задача Федерации хоккея – развивать хоккей по всей нашей стране. И действительно, Тула попала в наше зрение, потому что там губернатор [Алексей Дюмин], он сам играет в хоккей, он любит хоккей, он настоящий патриот страны. И он понимает, что через хоккей можно достучаться до людей, чтобы объединить людей, команду создать. Культ туляков, можно сказать.

Действительно, любят хоккей, приходят на хоккей. Я вспоминаю прошлый год, когда мы играли две игры против Беларуси, – полный аншлаг. Гимн России пели, это был настоящий хоккейный праздник.

Я знаю, что и губернатор, и правительство Тульской области уделяют много внимания развитию детского хоккея. Это «Золотая шайба» и детская школа, молодежный клуб, в высшей лиге команда успешно играет.

Поэтому сам Бог велел в таком регионе, городе, области проводить соревнования такого уровня, когда сборная будет играть против Беларуси в вашем городе», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.