Квартальнов об усилении сборной Беларуси: «Человек 20 из НХЛ привезем к матчам в Минске, наверное. Тоже хотим побеждать»

Теги Нью-Джерси Дмитрий Квартальнов НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск товарищеские матчи Матч ТВ Егор Шарангович сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Квартальнов пошутил насчет усиления сборной Беларуси игроками НХЛ к минским матчам.

15 и 16 мая сборные Беларуси и «России 25» проведут заключительные матчи «Лига Ставок Большого тура сборной». 

– Вы понимаете, что идет Суперсерия между Россией и Беларусью?

– Да‑да, понимаю.

– Или вы к этому спокойно относитесь?

– Почему это? Мы тоже хотим побеждать. Просто пока не получается. Но на турнире в Казахстане‑то мы победили. 

– Тяжело играть без натурализованных иностранцев?

– У нас вообще очень много ребят отсутствует.

– Вот Егор Шарангович вылетел из плей‑офф с «Нью‑Джерси». Будете его звать?

– Мы к матчам в Минске еще человек 20 из НХЛ привезем, наверное.

– Как вы реагируете на то, когда из вашего «Динамо» с помощью оффершитов хотят забрать лидеров?

– Давайте мы сейчас про национальную сборную поговорим. А о «Динамо» будем разговаривать позже. Что переживать? Уже завтра снова матч с Россией в Туле. Наверное, всех наших игроков до завтра не растащат? – сказал главный тренер сборной Беларуси. 

5 комментариев

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gja
фину только это не показывайте. а то он не поймет м скоро будет "обыграли сборную НХЛ"
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Владимир Кувшинов
20 белорусов из НХЛ? Я что-то пропустил?
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-1
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_Абырвалг_
Он имел в виду ночную хоккейную лигу .
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Сергей Щетинин
Супер серия, как вообще язык поворачивается эти таварняки так называть?
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SmilingBy
Ответ Владимир Кувшинов
20 белорусов из НХЛ? Я что-то пропустил?
Большая цирковая суперсерия. Всё по канону
+1
-1
0
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