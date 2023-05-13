Квартальнов об усилении сборной Беларуси: «Человек 20 из НХЛ привезем к матчам в Минске, наверное. Тоже хотим побеждать»
Дмитрий Квартальнов пошутил насчет усиления сборной Беларуси игроками НХЛ к минским матчам.
15 и 16 мая сборные Беларуси и «России 25» проведут заключительные матчи «Лига Ставок Большого тура сборной».
– Вы понимаете, что идет Суперсерия между Россией и Беларусью?
– Да‑да, понимаю.
– Или вы к этому спокойно относитесь?
– Почему это? Мы тоже хотим побеждать. Просто пока не получается. Но на турнире в Казахстане‑то мы победили.
– Тяжело играть без натурализованных иностранцев?
– У нас вообще очень много ребят отсутствует.
– Вот Егор Шарангович вылетел из плей‑офф с «Нью‑Джерси». Будете его звать?
– Мы к матчам в Минске еще человек 20 из НХЛ привезем, наверное.
– Как вы реагируете на то, когда из вашего «Динамо» с помощью оффершитов хотят забрать лидеров?
– Давайте мы сейчас про национальную сборную поговорим. А о «Динамо» будем разговаривать позже. Что переживать? Уже завтра снова матч с Россией в Туле. Наверное, всех наших игроков до завтра не растащат? – сказал главный тренер сборной Беларуси.
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