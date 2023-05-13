Ротенберг об играх «России 25» против Беларуси: «Счет в нашей Суперсерии стал уже 4-1, но расслабляться рано»

Теги результаты Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг товарищеские матчи Алексей Дюмин сборная России U25 АКМ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о серии игр сборной «России 25» против Беларуси.

Всего запланировано 8 игр. В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске и первой игре в Туле – вновь россияне (5:1 и 4:1). 

Шестой матч серии состоится сегодня в Туле. Еще дважды команды встретятся в Минске (15 и 16 мая). 

«С огромным удовольствием сыграли в Туле, где все последние годы активно развивают хоккей благодаря вниманию и поддержке Алексея Дюмина. «Академия Михайлова» и АКМ отлично выступили в этом сезоне, и тульские ребята даже обратили на себя внимание штаба сборной.

Отдельное спасибо болельщикам – в каждом городе мы играем при аншлагах, и очень приятно, что и Тула не стала исключением.

Мы начали немного скованно, но затем раскатились, забросили красивую ответную шайбу и постепенно стали наращивать преимущество. Удачно сыграли в большинстве, реализовав две попытки – это то, над чем мы активно работали во время небольшой паузы после возвращения из Астаны.

Неприятно, что мы лишаемся уже второго капитана во время турне, желаю здоровья и Марату, и Захару! Счет в нашей Суперсерии стал уже 4-1, но расслабляться рано, впереди еще достаточно игр», – написал главный тренер СКА и сборной «России 25» в телеграм-канале. 

45 комментариев

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Rialto 82
Ой, да иди ты уже в отпуск, надоел.
+29
-1
+28
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Rialto 82
написал главный тренер СКА и сборной «России 25» в телеграм-канале.
Т.е. его уже и не спрашивают, а он сам пишет.... понятно)
+21
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Заборостроитель
Реально счёт ведется, а я думал это стёб в комментах 😅
+18
0
+18
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Владислав Никонов
Ответ Rudenzik
А Суперсерия до скольки побед?
До наступления пенсионного возраста.
+12
0
+12
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FCB1991
В НХЛ остановили плей-офф. Все ждут развязки этой великой битвы.
+10
0
+10
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Tackleberry
Ответ Фанат Сан-Марино
Чтобы он в отпуске ещё 800 матчей посмотрел, и чтобы он считал себя круче Тарасова после этого
Я уверен, что он и так себя круче всех считает
+8
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+8
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Rialto 82
Ответ Заборостроитель
Реально счёт ведется, а я думал это стёб в комментах 😅
Тю, после "суперсерии" жду огромное интервью с Ромкой, за счёт чего они смогли одержать невероятно тяжёлую победу!
+9
-1
+8
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Timur_A
Молодые российские любители переигрывают хвалёных белорусских профессионалов.
+7
0
+7
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Александр Митраков
Эпоха потёмкинских клоунов
+6
0
+6
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Фанат Сан-Марино
Ответ Rialto 82
Ой, да иди ты уже в отпуск, надоел.
Чтобы он в отпуске ещё 800 матчей посмотрел, и чтобы он считал себя круче Тарасова после этого
+5
0
+5
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Владислав Никонов
Позор позорный.
+4
0
+4
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Андрей Рязанов
Эта суперсерия войдёт в историю и какой-нибудь другой Ротенберг снимет про это фильм. Будет драма круче, чем "Легенда #17".
+4
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+4
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Геннадий Тимченко
почему в суперсерии не играют главные голеодоры команд - президенты стран❓🤔это недоработка или политически недальновидный шаг❓🤔 зрителям бы наверняка интереснее смотреть матчи, где забивают 10 шайб как минимум
+5
-1
+4
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Гекдениз Кардениз
Ответ Karpins
Такое ощущение, что он просто троллит
нет там диагноз
+4
0
+4
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несахар
было: россия канада.
стало: россия беларусь.
импортозамещение в действии, даёт плоды...
+3
0
+3
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Ковид 07.10.52
Кто этого типа слушает, тот в цирке не смеется....
+3
0
+3
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HRYNDEL
Попроси папу мозги тебе купить!!! Суперсерия у него ёпт!!!!
+3
0
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Karpins
Такое ощущение, что он просто троллит
+3
0
+3
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Agroman
🤡🤡🤡🤡🤡
+3
0
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Rudenzik
А Суперсерия до скольки побед?
+2
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catcher69
мвахахахахаха)))))))))))))
+2
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АГОШКИН Алексей
Почему не вызвали игроков из НХЛ,которые освободились? Ведь игра за сборную ,с гербом на груди-это честь для каждого игрока или на супер серию это не распространяется?
+2
0
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HRYNDEL
Он вообще понимает что после того как он только откроет свой рот, то у многих сразу рвотный рефлекс происходит!!!
+1
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Фанат Сан-Марино
Обычно серии играют до 4 побед, так что хоккеисты просто обязаны грохнуть романа бутылкой по башке, они же сверхурочно играют
+1
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HRYNDEL
Да посадите уже кто-то это чудо в зоопарк чтоль в клетку пусть там народ веселит и тюленей тренерует!!!
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