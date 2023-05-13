Ротенберг об играх «России 25» против Беларуси: «Счет в нашей Суперсерии стал уже 4-1, но расслабляться рано»

Роман Ротенберг высказался о серии игр сборной «России 25» против Беларуси.

Всего запланировано 8 игр. В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске и первой игре в Туле – вновь россияне (5:1 и 4:1).

Шестой матч серии состоится сегодня в Туле. Еще дважды команды встретятся в Минске (15 и 16 мая).

«С огромным удовольствием сыграли в Туле, где все последние годы активно развивают хоккей благодаря вниманию и поддержке Алексея Дюмина. «Академия Михайлова» и отлично выступили в этом сезоне, и тульские ребята даже обратили на себя внимание штаба сборной.

Отдельное спасибо болельщикам – в каждом городе мы играем при аншлагах, и очень приятно, что и Тула не стала исключением.

Мы начали немного скованно, но затем раскатились, забросили красивую ответную шайбу и постепенно стали наращивать преимущество. Удачно сыграли в большинстве, реализовав две попытки – это то, над чем мы активно работали во время небольшой паузы после возвращения из Астаны.

Неприятно, что мы лишаемся уже второго капитана во время турне, желаю здоровья и Марату, и Захару! Счет в нашей Суперсерии стал уже 4-1, но расслабляться рано, впереди еще достаточно игр», – написал главный тренер СКА и сборной «России 25» в телеграм-канале.