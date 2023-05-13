Новиков о номинации Сорокина на «Везину»: «Заслуженно. В не самой сильной команде он добился серьезных успехов»

Юрий Новиков оценил попадание Ильи Сорокина в тройку претендентов на «Везину».

Ранее стало известно, что российский вратарь « » попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Также в тройку лучших вошли Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).

«То, что Илью Сорокина включили в список претендентов на звание лучшего вратаря сезона – это абсолютно заслуженно. В не самой сильной команде он добился достаточно серьезных успехов, выведя ее в плей-офф. Раньше нападающие говорили вратарям: «Можешь пропускать, мы все равно забьем».

Сейчас уже далеко не те времена, поэтому от голкиперов зависит намного больше. У Сорокина достойные конкуренты – Хеллибак и Улльмарк. Но я думаю, что у Ильи достаточно хорошие шансы в борьбе за «Везину». Новокузнецк в скором времени может отпраздновать очередную победу», – сказал Новиков.