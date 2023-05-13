Третьяк о номинации Сорокина на «Везину»: «Илья играет стабильно – всегда выше среднего»

Теги ФХР Айлендерс Владислав Третьяк НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Владислав Третьяк оценил попадание Ильи Сорокина в тройку претендентов на «Везину».

Ранее стало известно, что российский вратарь «Айлендерс» попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Также в тройку лучших вошли Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).

«Рад, что Илья Сорокин номинирован на «Везину». Я слежу за всеми нашими вратарями в НХЛ.

Илья достойно играет, а как оценивают вратаря? По его стабильности. Сорокин играет стабильно. Есть вратари, которые сперва пропускают семь шайб, потом ноль, – это нестабильность, которая сказывается на игре команды. Илья, повторюсь, играет стабильно – всегда выше среднего.

То, что он попал в тройку номинантов, говорит о многом. Давайте говорить откровенно, в НХЛ играют лучшие вратари мира: финны, шведы, американцы, канадцы, наши.

То, что Сорокин попал в тройку – это уже большой успех. Дальше будем болеть за него. Дай бог ему удачи», – сказал президент ФХР.

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