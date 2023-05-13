Александров о «Сент-Луисе: «Каждый раз, когда меня спускали в фарм-клуб, Тарасенко говорил: «Не обижайся, едь и покажи, что ты там лучший»

Теги Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Никита Александров Хоккей

Никита Александров рассказал о поддержке Владимира Тарасенко в «Сент-Луисе».

– Кто был лидером вашей русской банды?

– Тарасенко – как самый опытный и старший. Он был нашим лидером. Владимир лично мне очень помогал, всегда говорил, что мое время придет, надо просто терпеть, чтобы я не расстраивался, что играю только в четвертом звене.

– Вы понимали, почему вас спускали или поднимали в тот или иной момент?

– Были травмы в основной команде, плюс состав менялся по ходу сезона – в дедлайн ушли важные игроки. Давали шанс молодым ребятам попробовать себя. Каждый раз, когда меня спускали в фарм-клуб, Тарасенко мне говорил: «Не обижайся, едь и покажи, что ты там самый лучший». Этот совет мне очень помог, – сказал форвард «Сент-Луиса».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TR31HK
Владимир хорош не только как игрок, но и как человек. Никите старания, роста и успехов, всё в твоих руках!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий