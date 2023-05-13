Александров о «Сент-Луисе: «Каждый раз, когда меня спускали в фарм-клуб, Тарасенко говорил: «Не обижайся, едь и покажи, что ты там лучший»

Никита Александров рассказал о поддержке Владимира Тарасенко в «Сент-Луисе».

– Кто был лидером вашей русской банды?

– Тарасенко – как самый опытный и старший. Он был нашим лидером. Владимир лично мне очень помогал, всегда говорил, что мое время придет, надо просто терпеть, чтобы я не расстраивался, что играю только в четвертом звене.

– Вы понимали, почему вас спускали или поднимали в тот или иной момент?

– Были травмы в основной команде, плюс состав менялся по ходу сезона – в дедлайн ушли важные игроки. Давали шанс молодым ребятам попробовать себя. Каждый раз, когда меня спускали в фарм-клуб, Тарасенко мне говорил: «Не обижайся, едь и покажи, что ты там самый лучший». Этот совет мне очень помог, – сказал форвард «Сент-Луиса».