Никита Александров не жалеет о том, что взял спортивное гражданство России.

Нападающий родился и вырос в Германии, но решил выступать за Россию.

– Когда последний раз были в России?

– Последний раз был, когда мы готовились к молодежному чемпионату мира. У меня остались родственники в России, в Коломне живут. Я хотел к ним съездить в этом году, но понял, что по времени не успеваю, лучше дома с родителями побуду.

– Не жалеете, что взяли спортивное гражданство России? Ведь сейчас могли бы на чемпионате мира играть.

– Нет, не жалею. Думаю, отстранение – это временное явление.

К сожалению, сейчас вот так. Но когда-нибудь сборная России вернется на международные турниры. Не считаю, что я ошибся, согласившись играть за сборную России, – сказал нападающий « ».