Александров о том, что взял спортивное гражданство России: «Не жалею. Отстранение – временное явление. Когда-нибудь сборная вернется на турниры»

Теги Сборная России по хоккею Сент-Луис НХЛ Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Никита Александров Хоккей

Никита Александров не жалеет о том, что взял спортивное гражданство России.

Нападающий родился и вырос в Германии, но решил выступать за Россию.

– Когда последний раз были в России?

– Последний раз был, когда мы готовились к молодежному чемпионату мира. У меня остались родственники в России, в Коломне живут. Я хотел к ним съездить в этом году, но понял, что по времени не успеваю, лучше дома с родителями побуду.

– Не жалеете, что взяли спортивное гражданство России? Ведь сейчас могли бы на чемпионате мира играть.

– Нет, не жалею. Думаю, отстранение – это временное явление.

К сожалению, сейчас вот так. Но когда-нибудь сборная России вернется на международные турниры. Не считаю, что я ошибся, согласившись играть за сборную России, – сказал нападающий «Сент-Луиса».

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5 комментариев

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Wladislaw Schneider
молодец, спасибо что сделал выбор в пользу России 🥰
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Адильхан Абдусаламов
Оптимист
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Krammark1971
Надейся и жди, вся жизнь впереди
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Wladislaw Schneider
молодец, спасибо что сделал выбор в пользу России 🥰
Думаю,связано также с лимитом на легионеров в КХЛ.
Будет проще получить хороший контракт,если в нхл не получится.Все таки в германии и в европе не платят ьакие зарплаты как в кхл
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