Игроки «Сент-Луиса» не наденут радужные джерси на разминку перед матчем с «Филадельфией»

Теги Филадельфия Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич ЛГБТ Алексей Торопченко Никита Александров Хоккей

«Сент-Луис» обойдется без формы с радужными цветами

Хоккеисты «Блюз» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

В составе команды выступают три российских хоккеиста – Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров.

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».

14 комментариев

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Jarome
«Петуxи взбунтовались!!!» (с)
Ваня станет людоедом когда-то в розовых комиксах…
Все вроде шло по плану, с колен на четвереньки и тут этот русский))
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Назар Игорь
Всë же хоккеисты настоящие мужики не только на льду но и в быту.
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AminO2
Присутствие в составе команды российских хоккеистов предоставляет, таким образом, великолепную возможность их коллегам из других стран, не позориться на весь мир, вырядившись в позорные содомитские тряпки. Может быть с этим практическим аспектом и связан рекордный спрос на участников чемпионата НХЛ из России в нынешнем сезоне.
+3
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Mi4eL
🤝✊ Правильный шаг
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Mi4eL
Ответ Почтенный эльф
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но только 10 минут первые
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McGregor
Лидер сопротивления одобрит
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Don_Krebs
Короче, понятно, с этой традицией в НХЛ покончено.
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Почтенный эльф
Лайфхак по-нхловски - не хочешь гомосячьи свитера одевать - вали всё на русских.
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Почтенный эльф
Ответ Илья Илья
Скобка не в ту сторону)))
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Егор Ковынёв
Жеренко подняли из АХЛ
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крок 58
Проворыч законодатель мод!
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Марсель Объелся
Ну конечно, всё таки против родоначальника движения играют
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Илья Илья
Ответ Илья Илья
А какой закон РФ запрещает в Америке выходить на лёд с флагом лгбт?(
Скобка не в ту сторону)))
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Илья Илья
А какой закон РФ запрещает в Америке выходить на лёд с флагом лгбт?(
+1
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