Игроки «Сент-Луиса» не наденут радужные джерси на разминку перед матчем с «Филадельфией»
«Сент-Луис» обойдется без формы с радужными цветами
Хоккеисты «Блюз» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
В составе команды выступают три российских хоккеиста – Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров.
Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.
Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.
Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».
Ваня станет людоедом когда-то в розовых комиксах…
Все вроде шло по плану, с колен на четвереньки и тут этот русский))