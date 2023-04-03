Игроки «Сент-Луиса» не наденут радужные джерси на разминку перед матчем с «Филадельфией»

«Сент-Луис» обойдется без формы с радужными цветами

Хоккеисты «Блюз» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

В составе команды выступают три российских хоккеиста – , и .

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».