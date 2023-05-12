Александров о жизни в США: «Скучаю по русской еде. Люблю борщ»

Теги Сент-Луис НХЛ Дмитрий Саморуков Никита Александров Хоккей

Никита Александров сообщил, что в Америке скучает по русской еде.

Нападающий родился и вырос в Германии, но взял спортивное гражданство России.

– По чему немецкому или, может, русскому скучаете за океаном?

– Больше скучаю по русской еде. Когда ходили в гости к Саморукову, то его жена всегда готовила русские блюда.

И мама у меня тоже готовит блюда русской кухни. Еще скучаю по русским друзьям, с которыми редко вижусь.

– Какое у вас любимое русское блюдо?

– Борщ. Люблю супы, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Александров.

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6 комментариев

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Oleg Olegov
Потрясающая новость
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Андоррский почтальон
Прямая дорога в Тарасовку.)
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ermol@y
Ответ Конифеев
Сам бы сварил :) на крайняк, имеются Двин, Астория.
Я пробовал варить, вообще не то по сравнению с мамиными супами. Тот же самый борщ с пампушками, салом, зеленью в Москве стоит 300-400 в хорошей кухне, а это далеко недешево в наше время
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