Александров о жизни в США: «Скучаю по русской еде. Люблю борщ»

Никита Александров сообщил, что в Америке скучает по русской еде.

Нападающий родился и вырос в Германии, но взял спортивное гражданство России.

– По чему немецкому или, может, русскому скучаете за океаном?

– Больше скучаю по русской еде. Когда ходили в гости к Саморукову, то его жена всегда готовила русские блюда.

И мама у меня тоже готовит блюда русской кухни. Еще скучаю по русским друзьям, с которыми редко вижусь.

– Какое у вас любимое русское блюдо?

– Борщ. Люблю супы, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Александров.