Александров о жизни в США: «Скучаю по русской еде. Люблю борщ»
Никита Александров сообщил, что в Америке скучает по русской еде.
Нападающий родился и вырос в Германии, но взял спортивное гражданство России.
– По чему немецкому или, может, русскому скучаете за океаном?
– Больше скучаю по русской еде. Когда ходили в гости к Саморукову, то его жена всегда готовила русские блюда.
И мама у меня тоже готовит блюда русской кухни. Еще скучаю по русским друзьям, с которыми редко вижусь.
– Какое у вас любимое русское блюдо?
– Борщ. Люблю супы, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Александров.
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