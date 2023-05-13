Юрий Новиков: «Надо вылавливать Тардифа и стучать ботинком, пока нас не примут обратно на ЧМ»

Юрий Новиков считает, что ФХР должна делать все возможное ради возвращении России на ЧМ.

«Безусловно, любой чемпионат мира, что по хоккею, что по футболу – это грандиозного масштаба событие.

Помню, как раньше на планетарные форумы съезжались люди с российскими флагами, на которых были написаны названия городов, откуда они приехали. Тольятти, Казань, Новокузнецк... Все это не просто так. Наши болельщики показывали географию России.

Конечно же, жаль, что чемпионат мира снова проходит без участия россиян. Но мы должны не отступать, а наоборот, наступать. Считаю, что наша Федерация хоккея России просто обязана послать в Финляндию и Латвию свою делегацию.

Для чего это нужно? Во-первых, мы должны отслеживать современные тенденции мирового хоккея. Во-вторых, нам нужно стучаться обратно в хоккейную семью.

Было бы здорово, если бы на чемпионат мира поехали легенды нашего хоккея, которые, используя свой авторитет, общались с иностранными болельщиками и функционерами. На стадионах, в кабинетах, гостиницах, да хоть даже в пивных. В свое время мы, например, возили водку на международные соревнования и торговали ей.

Надо вылавливать Тардифа и стучать ботинком, пока нас не примут обратно. Позиция насчет того, что без нас чемпионат мира не тот – ошибочна и неправильна.

С Россией или без России он все равно является спортивным соревнованием, для участников которого главной целью является победа. И им абсолютно без разницы, участвуют ли россияне в ЧМ или нет. Заслуг победителей это нисколько не умалит», – сказал заслуженный тренер России.