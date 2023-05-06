Новиков о Федотове: «Он не должен держать обиды, правильно с ним поступили или нет. Если снова будет топовым вратарем, то войдет в историю хоккея»

Теги ЦСКА НХЛ Юрий Новиков КХЛ Иван Федотов Хоккей

Юрий Новиков высказался о вероятном возвращении Ивана Федотова в ЦСКА после службы в армии.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Конечно, я рад этим новостям. Будем ждать официальной информации. Время лечит любые раны, но Ване придется много и упорно работать. Вернуться будет не так легко, как нам кажется. Потерянный год для вратаря – это очень много. Это испытание судьбы.

Самое главное – он не должен искать себя оправдания и держать на кого-то обиды, правильно с ним поступили или нет. Все это в прошлом. Надо вернуться на площадку и снова стать тем же Ваней Федотовым. За ним будут тысячи болельщиков, которые его поддерживали.

– Не лучше ли ему будет играть в НХЛ?

– Федотов имеет право на любое решение. Мы болельщики, а не советчики. Мы тоже виноваты перед ним и обязаны принять любое его решение, не обсуждая и не осуждая. Он выстрадал свой путь, к сожалению.

Если Федотов вернется и снова будет топовым вратарем, он войдет в историю мирового хоккея. Мы надеемся на это. Желаем Ване всего наилучшего и с удовольствием будем ждать его на льду, – сказал заслуженный тренер России. 

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40 комментариев

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Олег
Ваньку всего-то карьеру погубили. А так всё нормально....Какие могут быть обиды...
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ne ravnodushen
Он бездушный робот или человек по мнению Новикова?
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Мосгорсуд
Думаю в НХЛ его сейчас пока не пригласят....год потерян как ни крути, а вот захочет ли он к Есмантовичу вернуться?....Не факт
+19
0
+19
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Амфитрион
А не надо держать обиды, пускай держит в уме, что его в любой момент подставят снова, если рыпнется. Так что, если только есть любой вариант - чемодан, аэропорт, Филадельфия.
+19
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Александр Митраков
Холопская логика
+14
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Steedfield
Крепостному холопу показали его место. Бежать при первой возможности. Мир большой, в хоккей много где играют. Не пропадёт.
+14
-4
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Sobachkin
Никаких обид. Отобрали мечту и возможности новой жизни, засунули в армию, а теперь видимо принудительно в ЦСКА, а то и издевательств отменяют в какой-то дно клуб. Никаких обид.
+11
-2
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2hsjck49rf
Ответ Мосгорсуд
Думаю в НХЛ его сейчас пока не пригласят....год потерян как ни крути, а вот захочет ли он к Есмантовичу вернуться?....Не факт
А его уже никто спрашивать не будет! Контракт идёт в комплекте с повесткой…
+9
-1
+8
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Sobachkin
Ответ CHAD
Вообще-то тут сработал закон
Как у Пескова на Тесле?
+7
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ALEKS66
Если Ваня вернется в ЦСКА -то он идиот. Эти "товарищи" ему всю карьеру загубили. А Есмантович-это вообще просто крысиный хамелеон а не человек. Как таких земля то носит вообще.
+5
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Rialto 82
Я вот не понял, я болельщик, и в чем я виноват? 🤔
+4
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Глеб Римский
А что еще он должен и не должен? Огласите сразу всю инструкцию
+3
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Костя Кот
бежать не оглядываясь сразу же
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Иван Иванов
Ответ CHAD
речь о Федотове
Речь о том, что те, кто сами не соблюдают законы, имеют наглость судить других.
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Sever12
А топовым можно только в ЦСКА что-ли стать?! Послал бы их нахер Иван.
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Альф Третий
Ответ CHAD
Я соблюдаю законы
А я соблюдаю законы физики — каждое действие имеет свою противоположную реакцию. Надеюсь, Федотов переживет этот не легкий период и вернется на лед еще более усердно и мотивированно.
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Мосгорсуд
Ответ 2hsjck49rf
А его уже никто спрашивать не будет! Контракт идёт в комплекте с повесткой…
Как не будет? После службы он свободный человек
+1
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продавец-пипец
Новикофф-полупокервратарь, седьмой запасной!Советы нпчал давать!!Юра, иди варежки шей!!!
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Cassano84
Обиделся?Воевать!Закон суров,но он закон.В такой стране живем...
Ужас,блядь!
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CHAD
Некоторые уроки в этой жизни платные, так хорошо бы если Федотов его усвоил
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продавец-пипец
Ответ Angelgirl
Честь заставит поступить правильно.
Не честь , а самоуважение!!!☝️
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wolf 100
Ответ CHAD
Вообще-то тут сработал закон
закон что дышло,куда повернул,туда и вышло в нашем государстве,при таких правителях и при таком руководстве цска
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jonnysilverhand01
Какие обиды … на сечина обижаться нельзя, Улюкаев подтвердит
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guizzy
Ответ Мосгорсуд
Как не будет? После службы он свободный человек
ну он сейчас по критериям для "СВО" хорошо подходит.
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Альф Третий
Ответ CHAD
Некоторые уроки в этой жизни платные, так хорошо бы если Федотов его усвоил
Ну да, некоторые уроки бывают платные, но главное - научиться извлекать из них уроки и двигаться дальше. Надеемся, что Федотов сможет справиться с испытанием и вернуться еще сильнее.
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