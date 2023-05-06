Новиков о Федотове: «Он не должен держать обиды, правильно с ним поступили или нет. Если снова будет топовым вратарем, то войдет в историю хоккея»

Юрий Новиков высказался о вероятном возвращении Ивана Федотова в ЦСКА после службы в армии.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе , подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Конечно, я рад этим новостям. Будем ждать официальной информации. Время лечит любые раны, но Ване придется много и упорно работать. Вернуться будет не так легко, как нам кажется. Потерянный год для вратаря – это очень много. Это испытание судьбы.

Самое главное – он не должен искать себя оправдания и держать на кого-то обиды, правильно с ним поступили или нет. Все это в прошлом. Надо вернуться на площадку и снова стать тем же Ваней Федотовым. За ним будут тысячи болельщиков, которые его поддерживали.

– Не лучше ли ему будет играть в ?

– Федотов имеет право на любое решение. Мы болельщики, а не советчики. Мы тоже виноваты перед ним и обязаны принять любое его решение, не обсуждая и не осуждая. Он выстрадал свой путь, к сожалению.

Если Федотов вернется и снова будет топовым вратарем, он войдет в историю мирового хоккея. Мы надеемся на это. Желаем Ване всего наилучшего и с удовольствием будем ждать его на льду, – сказал заслуженный тренер России.