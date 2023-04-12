Новиков о Гашеке: «Дацюк, Федоров, Ларионов брали с ним Кубок Стэнли. Лучше бы пригласил старых друзей выпить кружечку чешского, а не бросался оскорблениями из-за забора»

Теги Детройт Павел Дацюк Доминик Гашек Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Юрий Новиков Хоккей

Юрий Новиков отреагировал на высказывания Доминика Гашека о российских спортсменах.

«Эта ситуация не одного дня. Я уже предлагал сесть за круглый стол с Домиником Гашеком и выступить с позиции разума, обсудить с ним его позицию.

У нас есть достаточно именитых спортсменов, в том числе тех, кто выступал с ним за «Детройт Рэд Уингс». Это и Павел Дацюк, и Сергей Федоров, и Игорь Ларионов. Они же вместе с ним брали Кубок Стэнли, это была величайшая команда.

Они были настоящим братством. Теперь же он позволяет себе оскорблять наших спортсменов и придерживаться реваншистской позиции. Притом что в НХЛ уже очень давно не было дня, когда бы не называли русскую фамилию. Поэтому я не понимаю, почему такое обострение у Доминика.

Лучше бы пригласил к себе старых друзей выпить кружечку чешского, спокойно сесть и открыто побеседовать, осудить ситуацию, так сказать, на горизонтальных связях. Как профессионалы. Уверен, нашлось бы адекватное решение проблемы. А не бросаться оскорблениями в сторону России из-за забора, как он это делает уже давно.

Его будет очень сложно переубедить, но такие проблемы нужно решать исключительно диалогом. Потому что он позволяет себе проявлять дискриминацию по отношению к русским спортсменам, которые ни в чем не виноваты как перед ним, так и перед Чехией. Никто же в него не плюет. Это можно списать на обострение», – заявил заслуженный тренер России Новиков.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Я об этом уже год пишу. Как можно забыть своих товарищей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
Ответ Дмитрий Авдеев
Жатецкого
ты прям комбо вспомнил 😀, смешно)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кокотунов
фюрер Гашек своими нападками на Сашу Овечкина и даже его сына, довел до смерти отца Александра. какое с ним можно теперь пиво пить?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Авдеев
Ответ йозе марино
и Гусева пригласите на чешское))
Жатецкого
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Новиков мягко призвал к миру, по формулировке отлично вышло))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
и Гусева пригласите на чешское))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий