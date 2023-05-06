Новиков об игре Самсонова: «Это четверка, не более. Надо лезть на гору и сравниваться с Бобровским и Василевским»

Юрий Новиков поделился мнением об игре вратаря «Торонто» Ильи Самсонова.

– Как вам противостояние российских вратарей Сергея Бобровского и в плей-офф ?

– Я уже отмечал, что Бобровский – это высота немыслимая. У Самсонова в этом году тоже очень хороший прогресс. Жизнь показала, что его переход из «Вашингтона» в «Торонто» был удачным. Но Самсонову еще нужно много работать, чтобы развиваться дальше и не стоять на месте.

Он хороший вратарь, но планка, которую подняли и , так высока, что к ней надо обязательно тянуться. Как классик сказал: «Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо?» Именно к этому должен стремиться Самсонов, если хочет развиваться.

То, что он показывает, – неплохо. Но это четверка и не более того. «Торонто» впервые вышло на такой уровень, и там сумасшедший хоккейный город, но нужно идти вперед. Надо лезть на эту гору и сравниваться с Бобровским и Василевским.

У Самсонова есть хорошие задатки, и лучшие матчи у него еще впереди. В чем величие вратаря? Ему нужно доказывать каждый матч, каждый месяц и каждый сезон. Стоило тому же Бобровскому ослабить позиции, плюс травмы, так начали считать деньги. Но тот вклад, который он вносит в команду, нельзя измерить никакими деньгами. Поэтому перед глазами Самсонова хорошие примеры.

Если у него сильный вратарский характер, он должен тащить себя вверх и не останавливаться. « » будет тяжело пройти «Флориду» в этом году, но биться надо. Надеемся, что у Самсонова все будет хорошо, потому что мы болеем за всех наших ребят, – сказал заслуженный тренер России.