Новиков об игре Самсонова: «Это четверка, не более. Надо лезть на гору и сравниваться с Бобровским и Василевским»
Юрий Новиков поделился мнением об игре вратаря «Торонто» Ильи Самсонова.
– Как вам противостояние российских вратарей Сергея Бобровского и Ильи Самсонова в плей-офф НХЛ?
– Я уже отмечал, что Бобровский – это высота немыслимая. У Самсонова в этом году тоже очень хороший прогресс. Жизнь показала, что его переход из «Вашингтона» в «Торонто» был удачным. Но Самсонову еще нужно много работать, чтобы развиваться дальше и не стоять на месте.
Он хороший вратарь, но планка, которую подняли Василевский и Бобровский, так высока, что к ней надо обязательно тянуться. Как классик сказал: «Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо?» Именно к этому должен стремиться Самсонов, если хочет развиваться.
То, что он показывает, – неплохо. Но это четверка и не более того. «Торонто» впервые вышло на такой уровень, и там сумасшедший хоккейный город, но нужно идти вперед. Надо лезть на эту гору и сравниваться с Бобровским и Василевским.
У Самсонова есть хорошие задатки, и лучшие матчи у него еще впереди. В чем величие вратаря? Ему нужно доказывать каждый матч, каждый месяц и каждый сезон. Стоило тому же Бобровскому ослабить позиции, плюс травмы, так начали считать деньги. Но тот вклад, который он вносит в команду, нельзя измерить никакими деньгами. Поэтому перед глазами Самсонова хорошие примеры.
Если у него сильный вратарский характер, он должен тащить себя вверх и не останавливаться. «Торонто» будет тяжело пройти «Флориду» в этом году, но биться надо. Надеемся, что у Самсонова все будет хорошо, потому что мы болеем за всех наших ребят, – сказал заслуженный тренер России.
матчей - побед
(в скобках возраст на 01.05.23. для действующих игроков)
Василевский (28) 110 - 65
Набоков 86 - 42
Хабибулин 72 - 39
Варламов (35) 60 - 31
Бобровский (34) 58 - 22
Брызгалов 47 - 20
Худобин (36) 27 - 14
Шестёркин (27) 28 - 13
Сорокин (27) 13 - 6
Самсонов (26) 16 - 5
Георгиев (27) 9 - 3
Кочетков (23) 4 - 1
Шталенков 4 - 0
Поздравил бы с победой соперника, а то с такой физиономией давал интервью...честно скажу - удивил, со знаком "-".