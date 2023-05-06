Новиков об игре Самсонова: «Это четверка, не более. Надо лезть на гору и сравниваться с Бобровским и Василевским»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Юрий Новиков Андрей Василевский Илья Самсонов Хоккей

Юрий Новиков поделился мнением об игре вратаря «Торонто» Ильи Самсонова.

– Как вам противостояние российских вратарей Сергея Бобровского и Ильи Самсонова в плей-офф НХЛ?

– Я уже отмечал, что Бобровский – это высота немыслимая. У Самсонова в этом году тоже очень хороший прогресс. Жизнь показала, что его переход из «Вашингтона» в «Торонто» был удачным. Но Самсонову еще нужно много работать, чтобы развиваться дальше и не стоять на месте.

Он хороший вратарь, но планка, которую подняли Василевский и Бобровский, так высока, что к ней надо обязательно тянуться. Как классик сказал: «Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо?» Именно к этому должен стремиться Самсонов, если хочет развиваться.

То, что он показывает, – неплохо. Но это четверка и не более того. «Торонто» впервые вышло на такой уровень, и там сумасшедший хоккейный город, но нужно идти вперед. Надо лезть на эту гору и сравниваться с Бобровским и Василевским.

У Самсонова есть хорошие задатки, и лучшие матчи у него еще впереди. В чем величие вратаря? Ему нужно доказывать каждый матч, каждый месяц и каждый сезон. Стоило тому же Бобровскому ослабить позиции, плюс травмы, так начали считать деньги. Но тот вклад, который он вносит в команду, нельзя измерить никакими деньгами. Поэтому перед глазами Самсонова хорошие примеры.

Если у него сильный вратарский характер, он должен тащить себя вверх и не останавливаться. «Торонто» будет тяжело пройти «Флориду» в этом году, но биться надо. Надеемся, что у Самсонова все будет хорошо, потому что мы болеем за всех наших ребят, – сказал заслуженный тренер России.

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7 комментариев

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SmilingBy
Ответ Maxim Shumov
При всем уважении к Бобу - но почему он после пары хороших матчей стал праймовым кипером? Самсонов, в отличие от Сереги, в этом ПО не был бэкапом.
Две везины.
+8
0
+8
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Alexander Bragin
все русские вратари в плей-офф НХЛ
матчей - побед
(в скобках возраст на 01.05.23. для действующих игроков)

Василевский (28) 110 - 65
Набоков 86 - 42
Хабибулин 72 - 39
Варламов (35) 60 - 31
Бобровский (34) 58 - 22
Брызгалов 47 - 20
Худобин (36) 27 - 14
Шестёркин (27) 28 - 13
Сорокин (27) 13 - 6
Самсонов (26) 16 - 5
Георгиев (27) 9 - 3
Кочетков (23) 4 - 1
Шталенков 4 - 0
+7
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Евгений Ермаков
Шестеркин:"я шутка для тебя?"
+2
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AminO2
Ответ Alexander Bragin
все русские вратари в плей-офф НХЛ матчей - побед (в скобках возраст на 01.05.23. для действующих игроков) Василевский (28) 110 - 65 Набоков 86 - 42 Хабибулин 72 - 39 Варламов (35) 60 - 31 Бобровский (34) 58 - 22 Брызгалов 47 - 20 Худобин (36) 27 - 14 Шестёркин (27) 28 - 13 Сорокин (27) 13 - 6 Самсонов (26) 16 - 5 Георгиев (27) 9 - 3 Кочетков (23) 4 - 1 Шталенков 4 - 0
Василевский - невероятный статистический феномен, конечно.
+1
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LLC ProjectFinanceConsulting
Самсонов мог бы проявить чуточку уважения: во-первых оба россияне; во-вторых, остались единственные русские вары в "плове" (мы за всех своих там, болеем (несмотря на предпочтения в клубах); в-третьих, в этой игре сам, местами был как "мешок".
Поздравил бы с победой соперника, а то с такой физиономией давал интервью...честно скажу - удивил, со знаком "-".
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42mk@
С Васей в данном случае сравниваться не надо))Вася уже дома чай пьет телевизор смотрит)
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