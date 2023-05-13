Третьяк об игре Бобровского в плей-офф: «Сергей показал себя во всей красе. Накопилась спортивная злость, видимо. Много дифирамбов петь не будем, еще все впереди»

Владислав Третьяк высказался об успешной игре Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

« » с российским вратарем в составе впервые с 1996 года вышла в финал конференции, обыграв «Торонто» во втором раунде (4-1, 3:2 ОТ).

«У Сергея был немножко сложный период, когда другой вратарь [ ] стал играть на ноль и пошел в плей-офф под первым номером. Я переживал за Сергея, он очень хороший голкипер.

Потом у того что-то не получилось, вернули Бобровского – и он в свой час показал, что является настоящим мастером игры в плей-офф.

Сергей показал себя во всей красе. Видимо, у него накопился соревновательный импульс, спортивная злость. Сергей показывает хороший хоккей, но много дифирамбов петь не будем, у него еще все впереди.

Однако уже можно сказать, что он классно проявил себя в этих матчах. Сегодня все зависит от вратаря», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

«Торонто» отмучился – так и не смог забить Бобровскому больше двух. «Эдмонтон» стоит на вылет