Третьяк об игре Бобровского в плей-офф: «Сергей показал себя во всей красе. Накопилась спортивная злость, видимо. Много дифирамбов петь не будем, еще все впереди»

Теги Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Алекс Лайон Чемпионат.com Хоккей

Владислав Третьяк высказался об успешной игре Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Флорида» с российским вратарем в составе впервые с 1996 года вышла в финал конференции, обыграв «Торонто» во втором раунде (4-1, 3:2 ОТ). 

«У Сергея был немножко сложный период, когда другой вратарь [Алекс Лайон] стал играть на ноль и пошел в плей-офф под первым номером. Я переживал за Сергея, он очень хороший голкипер.

Потом у того что-то не получилось, вернули Бобровского – и он в свой час показал, что является настоящим мастером игры в плей-офф.

Сергей показал себя во всей красе. Видимо, у него накопился соревновательный импульс, спортивная злость. Сергей показывает хороший хоккей, но много дифирамбов петь не будем, у него еще все впереди.

Однако уже можно сказать, что он классно проявил себя в этих матчах. Сегодня все зависит от вратаря», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

«Торонто» отмучился – так и не смог забить Бобровскому больше двух. «Эдмонтон» стоит на вылет

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7 комментариев

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radik_ar
эксперт от фхр😂 басни травит
+2
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Russia-nn
странно, что не добавил, что хорошая игра Бобровского- результат работы Владика и фхр
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Александр Рыбаков
просто спасибо скажу! в такое время, так помогать сиротам
0
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Bashibuzuck
Ответ Russia-nn
странно, что не добавил, что хорошая игра Бобровского- результат работы Владика и фхр
Нееет, это результат работы нашей вратарской школы и КХЛ, одной из сильнейших хоккейных лиг мира😁
+1
-1
0
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heyoka
Ответ Russia-nn
странно, что не добавил, что хорошая игра Бобровского- результат работы Владика и фхр
Зато ты добавил
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radik_ar
Ответ radik_ar
эксперт от фхр😂 басни травит
и переживаешь только за свою .опу, чтобы с поста не сдвинули
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