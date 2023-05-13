Валерий Каменский: «НХЛ очень хочет увидеть Макдэвида с Кубком Стэнли. На такой истории лига заработает много денег»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Даллас Сергей Бобровский бизнес НХЛ Валерий Каменский Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский считает, что НХЛ хочет увидеть Коннора Макдэвида с Кубком Стэнли.

Во втором раунде текущего розыгрыша плей-офф НХЛ не представлен ни один обладатель Кубка Стэнли за период с 2007 по 2022 годы. 

– У них идет абсолютно непредсказуемая борьба. Я вижу, что «Каролина» очень здорово выглядит. А на Западе вообще идет борьба не на жизнь, а на смерть. Мне нравится, как выступает «Даллас». Предсказал бы финал «Каролина» – «Даллас».

Хотя и «Флорида» с нашим Бобровским в воротах имеет хорошие шансы. Как они «Бостон» убрали в первом раунде? Это было сильно!

– А вы представляете финал «Флорида» – «Эдмонтон»?

– Я понимаю, что НХЛ очень хочет увидеть Коннора Макдэвида с Кубком Стэнли. Это мощная коммерческая составляющая, на такой истории лига заработает много денег.

И сам бренд «Коннор Макдэвид» будет раскручен еще сильнее. Но вы понимаете, что хоккей - игра командная. Макдэвиду с Драйзайтлем вдвоем тяжело будет завоевать чашу, – сказал обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо». 

3 комментария

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adimsonekat
Но Вегас никак не хочет. И сегодня вышел вперед в серии.
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ЭХ
ну не знаю... очевидно же, что Флорида наиболее сбалансированная команда на сегодня.
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Александр Митраков
О, ещё один вылез с мифологическим сознанием. А на деле всё почему-то совсем иначе
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