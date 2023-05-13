Валерий Каменский: «НХЛ очень хочет увидеть Макдэвида с Кубком Стэнли. На такой истории лига заработает много денег»
Валерий Каменский считает, что НХЛ хочет увидеть Коннора Макдэвида с Кубком Стэнли.
Во втором раунде текущего розыгрыша плей-офф НХЛ не представлен ни один обладатель Кубка Стэнли за период с 2007 по 2022 годы.
– У них идет абсолютно непредсказуемая борьба. Я вижу, что «Каролина» очень здорово выглядит. А на Западе вообще идет борьба не на жизнь, а на смерть. Мне нравится, как выступает «Даллас». Предсказал бы финал «Каролина» – «Даллас».
Хотя и «Флорида» с нашим Бобровским в воротах имеет хорошие шансы. Как они «Бостон» убрали в первом раунде? Это было сильно!
– А вы представляете финал «Флорида» – «Эдмонтон»?
– Я понимаю, что НХЛ очень хочет увидеть Коннора Макдэвида с Кубком Стэнли. Это мощная коммерческая составляющая, на такой истории лига заработает много денег.
И сам бренд «Коннор Макдэвид» будет раскручен еще сильнее. Но вы понимаете, что хоккей - игра командная. Макдэвиду с Драйзайтлем вдвоем тяжело будет завоевать чашу, – сказал обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо».
3 комментария