Бобровский – 2-й вратарь в истории «Флориды» с 50+ сэйвами в матче плей-офф

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Джон Ванбисбрук рекорды Игорь Шестеркин Хоккей

Сергей Бобровский – 2-й вратарь в истории «Флориды» с 50+ сэйвами в матче плей-офф.

Голкипер «Пантерс» отразил 50 бросков из 52 в 5-й игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1).

Рекорд клуба по числу сэйвов в матче плей-офф НХЛ принадлежит Джону Ванбисбруку.

В четвертом матче финала Кубка Стэнли-1996 против «Колорадо» (0:1 3ОТ) он отразил 55 бросков из 56. Единственный пропущенный им гол (от Уве Круппа) принес «Эвеланш» победу в серии со счетом 4-0 и чемпионство. 

При этом результат Бобровского – лучший для матчей, в которых «Флорида» могла закрыть серию. 

Личный рекорд Сергея по сэйвам в плей-офф был установлен в «Коламбусе». Он сделал 54 сэйва после 58 бросков во втором матче серии первого раунда плей-офф 2018 с «Вашингтоном» (5:4 ОТ). 

Российский рекорд был установлен Игорем Шестеркиным в прошлом году – 79 сэйвов после 83 бросков в первом матче серии первого раунда с «Питтсбургом» (3:4 3ОТ). 

3 комментария

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Kolyamba39
Шестеркин блин космонавт
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Рамис Зарипов
Ответ Kolyamba39
Шестеркин блин космонавт
Так и отыграли почти два матча
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Kolyamba39
Ответ Рамис Зарипов
Так и отыграли почти два матча
да это вроде понятно всем)
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