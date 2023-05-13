Сергей Бобровский – 2-й вратарь в истории «Флориды» с 50+ сэйвами в матче плей-офф.

Голкипер «Пантерс» отразил 50 бросков из 52 в 5-й игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1).

Рекорд клуба по числу сэйвов в матче плей-офф принадлежит .

В четвертом матче финала Кубка Стэнли-1996 против «Колорадо» (0:1 3ОТ) он отразил 55 бросков из 56. Единственный пропущенный им гол (от Уве Круппа) принес «Эвеланш» победу в серии со счетом 4-0 и чемпионство.

При этом результат Бобровского – лучший для матчей, в которых « » могла закрыть серию.

Личный рекорд по сэйвам в плей-офф был установлен в «Коламбусе». Он сделал 54 сэйва после 58 бросков во втором матче серии первого раунда плей-офф 2018 с «Вашингтоном» (5:4 ОТ).

Российский рекорд был установлен в прошлом году – 79 сэйвов после 83 бросков в первом матче серии первого раунда с «Питтсбургом» (3:4 3ОТ).