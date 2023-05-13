Мэттьюс об очередном вылете «Торонто» из плей-офф: «Это тяжко. Все парни бились друг за друга. Команда всегда была сплоченной»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс высказался об очередном вылете «Торонто» из плей-офф.

Канадский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4, 2:3 ОТ в пятом матче). 

В прошлый раз клуб доходил до финала конференции в 2002 году. 

«Очень тяжело. Все парни бьются друг за друга, работают друг за друга. Я провел здесь 7 лет, команда всегда была сплоченной. За это время через команду прошло много хороших игроков, у нас были крепкие коллективы. 

Очень обидно вылететь и не получить еще одного шанса побороться вместе со всеми этими парнями», – сказал форвард «Лифс», набравший 2 (0+2) балла в 5 играх серии. 

Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх

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9 комментариев

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Владимир Кувшинов
Да уж бились твоя стата просто кричит об этом!!
+5
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Ko Vi
Нюландер понравился у Торонто
Флорида , Боб красавчики, серия с Каролиной обещает быть огненной, обе команды максимально весёлые
+2
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Дмитрий Кутузов
Бились, бились и разбились...
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HCBV
Остон, да забей на этот Торонто. Скоро в Темпе новую арену построят, приезжай лучше в родные места Аризону с колен поднимать ))
+1
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Алекс Клиторман
Ответ Владимир Кувшинов
Да уж бились твоя стата просто кричит об этом!!
Ну, без Бобровского тут тоже не обошлось.
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pops_79
Мэттьюс был и остается сильнейшим игроком листьев. Его голевая/бросковая производительность затмевает, что он он является классным двухсторонним центром. В серии кошками был эффективен на точке, кроме одного матча (которой TOR, наверное по иронии, и взял). Ну и ATOI на 4 минуты больше чем у Нюландера и Тавареса - это очень много и очень показательно.
В общем, не считаю, что он заслуживает сколь-нибудь заметного порицания. Пахал как пара Карло, был лидером вместе с Райлли и, тут двоякое ощущение, Марнером.
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Иван Павлов
Ответ HCBV
Остон, да забей на этот Торонто. Скоро в Темпе новую арену построят, приезжай лучше в родные места Аризону с колен поднимать ))
Пусть уходит. С такой игрой в плей-офф он не нужен.
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Cbj Fan
Ответ pops_79
Мэттьюс был и остается сильнейшим игроком листьев. Его голевая/бросковая производительность затмевает, что он он является классным двухсторонним центром. В серии кошками был эффективен на точке, кроме одного матча (которой TOR, наверное по иронии, и взял). Ну и ATOI на 4 минуты больше чем у Нюландера и Тавареса - это очень много и очень показательно. В общем, не считаю, что он заслуживает сколь-нибудь заметного порицания. Пахал как пара Карло, был лидером вместе с Райлли и, тут двоякое ощущение, Марнером.
При всем уважении, но много того не создал. Точнее от такого игрока ожидается более.
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pops_79
Ответ Cbj Fan
При всем уважении, но много того не создал. Точнее от такого игрока ожидается более.
Где-то утратил уверенность или удачу (это очень связанные понятия), как и по регулярке. По xG, что в регулярке, что в ПО, был ничем не хуже себя прошлогоднего. Игрок такого масштаба должен преодолеть такой период и быть готовым, что в великой карьере такое будет не один раз, и сделает его сильнее.
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