Мэттьюс об очередном вылете «Торонто» из плей-офф: «Это тяжко. Все парни бились друг за друга. Команда всегда была сплоченной»

Остон Мэттьюс высказался об очередном вылете «Торонто» из плей-офф.

Канадский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4, 2:3 ОТ в пятом матче).

В прошлый раз клуб доходил до финала конференции в 2002 году.

«Очень тяжело. Все парни бьются друг за друга, работают друг за друга. Я провел здесь 7 лет, команда всегда была сплоченной. За это время через команду прошло много хороших игроков, у нас были крепкие коллективы.

Очень обидно вылететь и не получить еще одного шанса побороться вместе со всеми этими парнями», – сказал форвард «Лифс», набравший 2 (0+2) балла в 5 играх серии.

Мэттьюс и Таварес остались без голов в серии с «Флоридой». У форвардов «Торонто» с общим кэпхитом 22,64 млн долларов 0+3 на двоих в 5 играх