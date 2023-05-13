Ткачак о победе «Флориды» над «Торонто» в серии: «У нас нет такого мастерства, как у них. Но в плей-офф речь не об этом»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак считает, что «Флорида» уступает «Торонто» в мастерстве, но взяла свое другим.

«Пантерс» выбили «Мэйпл Лифс» из розыгрыша Кубка Стэнли, выиграв серию второго раунда (4-1, 3:2 ОТ в пятой игре). 

«У нас нет такого мастерства, как у них, это точно. Не думаю, что найдется много команд, которые их превосходят в этом плане. Но в плей-офф речь не об этом. 

В плей-офф все зависит от сплоченности команды, умения преодолевать трудности и делать все вовремя», – сказал форвард «Флориды». 

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2 комментария

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Maasd4m
Зато у вас Бобровский есть!
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Владимир Кувшинов
Ответ Maasd4m
Зато у вас Бобровский есть!
Это точно им но Бобра надо молиться!!
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