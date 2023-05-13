Ткачак о победе «Флориды» над «Торонто» в серии: «У нас нет такого мастерства, как у них. Но в плей-офф речь не об этом»

Мэттью Ткачак считает, что «Флорида» уступает «Торонто» в мастерстве, но взяла свое другим.

«Пантерс» выбили «Мэйпл Лифс» из розыгрыша Кубка Стэнли, выиграв серию второго раунда (4-1, 3:2 ОТ в пятой игре).

«У нас нет такого мастерства, как у них, это точно. Не думаю, что найдется много команд, которые их превосходят в этом плане. Но в плей-офф речь не об этом.

В плей-офф все зависит от сплоченности команды, умения преодолевать трудности и делать все вовремя», – сказал форвард «Флориды».